朱紅 - 阿里向好 追入「22984」 | 窩輪熱炒特區

阿里發布圖片生成與編輯模型Qwen-Image更新，在多視角轉換、多影像融合、多模態推理等方面取得突破進展，並已接入千問App供用戶可無限次免費使用。阿里巴巴（9988）股價連日向好，升至157元水平徘徊。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



比亞迪（1211）上月新能源汽車銷量48萬輛，按年下降5.3%，按月則升8.7%，其中海外銷售共計13.19萬輛，按月升57.2%。比亞迪股價連日反彈，重越20天線曾高見101.9元。如看好比亞迪可留意認購證「17318」，行使價110.1元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿3倍，明年11月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅