朱紅 - 小米逆市下跌 博「15276」 | 窩輪熱炒特區

內媒報道小米汽車11月交付量超過4萬輛，連續3個月實現4萬輛交付量，惟市場憂慮或較10月份交付48654輛有所放緩。小米（1810）股價仍受制於20天線，逆市回落至40元水平好淡爭持。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



美團（3690）第3季度收入遜預期，按年由盈轉虧，績後被多間券商下調目標價，憂慮第4季外賣業務仍可能出現較大幅度虧損。美團績後下跌，失守多條移動平均線，回落至99元附近徘徊。如看好美團可留意認購證「20815」，行使價123.79元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡美團可留意認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿3倍，明年9月到期。



市場憧憬美聯儲本月再度減息，加上受供應擔憂影響，LME銅價創紀錄新高，有色金屬板塊顯著造好。江西銅（358）股價曾升逾一成高見34.44元，創一個月新高。投資者如看好江銅可留意認購證「21592」，行使價45.08元，實際槓桿5倍，明年4月到期；相反，如看淡江銅可留意認沽證「27395」，行使價28.88元，實際槓桿4倍，明年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅