聞風至 - 蘋果摺機惹憧憬 瑞聲可開彈 | 鮮股落鑊

蘋果摺疊屏手機產品傳出新消息，最新傳聞指，這款破格性產品可能在2026年年底推出。瑞聲科技（2018）目前為華為、小米等疊屏手機提供鉸鏈產品，可望受惠摺疊屏iPhone（暫稱：iPhone Fold）引發的憧憬而水漲船高。



瑞聲科技此前公布中期業績後股價反而短線見頂，高位51元是目前最大的阻力位，近日在36元水平開始見底，昨日借摺疊屏手機的新消息起勢反彈，開彈第一棍往往值博率最高。



自2018年三星推出首款Galaxy Fold以來，摺疊屏手機已從概念產品走向成熟，但永遠遲人一步的蘋果，喜歡等到產品各方面都盡量「盡善盡美」才會考慮跟進推出，亦令消費者對摺疊屏iPhone擁有較高的期待度，其他對手亦會重點針對，相信會引發摺疊屏手機的新一波換機需求。



在這波傳聞中，瑞聲科技被投資者視為摺疊屏iPhone概念股的首選，集團在摺疊屏領域已有深厚積累，為華為Mate X系列、小米Mix Fold等提供鉸鏈和聲學模組。



另一方面，瑞聲科技近年有不少併購動作，強化其業務的多元化布局。繼2024年收購汽車音響公司Premium Sound Solutions（PSS）80%股權後，加速了其進軍汽車產業，並提升其聲學解決方案能力。PSS專注高端汽車音響系統，讓瑞聲快速切入電動車和智能座艙市場，預計將集團在汽車音響業務的貢獻提速。



最新，瑞聲於11月宣布收購芬蘭AR衍射光波導顯示器技術企業Dispelix Oy的股份及其他權益類證券，交易預計2026年上半年完成，Dispelix將成為瑞聲子公司。這筆收購建立在雙方長期戰略合作基礎上，旨在加速AR波導技術的全球商業化，拓展至AR/VR眼鏡和元宇宙應用。



聞風至