大行晨報 - 人民幣有望再迎升勢｜大行晨報

大行晨報
2小時前
　　被聯儲局用來衡量國內通脹水平的9月消費支出物價指數（PCE）延遲至本周五公布，市場預計整體及核心PCE均按年上漲2.8%。

　　另外，內地國家統計局公布，10月擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶、中秋長假期帶動，內地結束連續兩個月通縮。數據顯示內地10月居民消費者物價指數（CPI）按年升0.2%，按月上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅連續第6個月擴大。三頭馬車數據穩步增長，10月工業生產按年增長4.9%，年初至今工業生產按年增長6.1%。10月份，內地零售銷售按年增長2.9%，略勝市場預期。首10月零售銷售按年增長4.3%。不過，受房地產開發投資下挫所影響，首10月全國固定資產投資按年下跌1.7%，遜於市場下跌0.8%。

　　近期中美貿易關係持續轉暖，雙方元首10月以來舉行了兩次會談。中方據報已經加大對美國大豆的採購力度。美國財長貝森特（Scott Bessent）接受採訪時表示，中國對美國大豆的採購正按計劃推進，並稱兩國關係目前處於良好狀態，消息或利好人民幣後市。除此之外，內地人行自近年來持續釋放「適度寬鬆」的訊號，在一定程度上對人民幣構成支持。隨着內地持續刺激經濟，配合人行加大結構性政策支持，人民幣有望逐步回穩走強。離岸人民幣今年表現較佳，美元兌離岸人民幣由年初約7.35水平回落至今約7.07水平，升幅達3.8%。筆者認為美元兌離岸人民幣有望下試7算，初步目標價約6.99水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報