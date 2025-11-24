Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 死人生意市場機遇 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　近月多位資深藝人等相繼離世，勾起不少市民的集體回憶與感觸。有長者笑言：「陰間是否趕開戲拍劇？」一句玩笑，其實不僅反映了集體回憶的觸動，更折射出社會對身後事安排的再思考。與此同時，公立醫院殮房早前宣布調整收費，引起社會關注，也揭示本港殯葬資源緊張、需求持續攀升的現象。

　　香港人口老化問題日益嚴峻，目前65歲或以上長者已佔總人口約23%，預計至2043年將升至超過35%。換言之，未來20年死亡人數勢必顯著上升，帶動相關服務與產業的長遠需求。據業界估算，香港每年約有5萬人離世，一場中等規模喪禮開支約3萬至8萬元；若選用高級靈堂、棺木、鮮花及靈車配套，總費用更可達10多萬元。保守估計，全港殯葬業年產值超過20億元，從業人數近萬，已成為一個穩定且具規模的行業。

　　有殯葬業內人士指出：「這個市場雖然少見廣告，但生意一向穩定。長者在生時或許節儉，但家屬辦喪事時往往不惜工本，視之為盡孝最後儀式。加上哀傷情緒和資訊不透明，消費者難以貨比三家，令價格議價空間有限。」

　　另一位退休銀行家表示：「一般行業若有利可圖自然吸引競爭，但殯葬業需求穩定且『唔老黎（性質厭惡）』，競爭相對較少。其他行業往往有玩票性質的經營者，憑興趣入行，未必以賺錢為主。例如酒吧業，不少人開店只為娛樂、交友甚至炫耀，影響行業秩序。但殯葬業則未見此情況，參與者多為專業經營，市場運作更見穩健，行業風險亦相對較低。」

健康教育基金會主席
關志康

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
關志康 - 借錢給有錢人 | 神耆商機
　　老前輩說：「我要把家裏的電話停了，走出客廳接電話，十居其九都在推貸款，真擾人。」坐在對面的朋友露出疑惑的神情：「真諷刺，現在經濟差，大批公司『吊鹽水』、等着資金周轉，銀行應該不需要到處找人借錢吧？」 　　銀行界打滾多年的老行家從容地解釋：「銀行的特色是『落雨收遮』，最樂意借錢給冇貸款需要、資產雄厚的客戶。真正需要『救命』的小企業，往往反而難以融資，甚至被『call loan（減額）』。現
2025-11-17 02:00 HKT
神耆商機