關志康 - 死人生意市場機遇 | 神耆商機

近月多位資深藝人等相繼離世，勾起不少市民的集體回憶與感觸。有長者笑言：「陰間是否趕開戲拍劇？」一句玩笑，其實不僅反映了集體回憶的觸動，更折射出社會對身後事安排的再思考。與此同時，公立醫院殮房早前宣布調整收費，引起社會關注，也揭示本港殯葬資源緊張、需求持續攀升的現象。



香港人口老化問題日益嚴峻，目前65歲或以上長者已佔總人口約23%，預計至2043年將升至超過35%。換言之，未來20年死亡人數勢必顯著上升，帶動相關服務與產業的長遠需求。據業界估算，香港每年約有5萬人離世，一場中等規模喪禮開支約3萬至8萬元；若選用高級靈堂、棺木、鮮花及靈車配套，總費用更可達10多萬元。保守估計，全港殯葬業年產值超過20億元，從業人數近萬，已成為一個穩定且具規模的行業。



有殯葬業內人士指出：「這個市場雖然少見廣告，但生意一向穩定。長者在生時或許節儉，但家屬辦喪事時往往不惜工本，視之為盡孝最後儀式。加上哀傷情緒和資訊不透明，消費者難以貨比三家，令價格議價空間有限。」



另一位退休銀行家表示：「一般行業若有利可圖自然吸引競爭，但殯葬業需求穩定且『唔老黎（性質厭惡）』，競爭相對較少。其他行業往往有玩票性質的經營者，憑興趣入行，未必以賺錢為主。例如酒吧業，不少人開店只為娛樂、交友甚至炫耀，影響行業秩序。但殯葬業則未見此情況，參與者多為專業經營，市場運作更見穩健，行業風險亦相對較低。」



健康教育基金會主席

關志康