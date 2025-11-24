甄榮 - 海偉招股可留意 | 中環晨星

今年港股新股市場持續活躍，具備核心技術壁壘與明確成長路徑的細分行業龍頭備受資金青睞。中國領先電容器薄膜製造商海偉股份（9609）於上周四（20日）起招股，並於明日（25日）截止認購。集團計劃發行3083.1萬股H股，1成於香港作公開發售，發售價為14.28元，集資4.4億元，每手入場費2884.8元，預計將於周五（28日）掛牌。



海偉集資所得的約82%（即約3.189億港元）將用於在中國南方建設新的電容器基膜生產工廠，其餘資金將分別投向研發、營銷及營運，形成「產能驅動、技術賦能、營銷助力」的協同發展閉環，長期成長路徑清晰明確。



根據灼識諮詢報告，以2024年電容器基膜銷量計，海偉電子穩居中國電容器基膜製造商第二位，市場份額達10.9%。該集團核心產品電容器基膜與金屬化膜，是薄膜電容器的關鍵材料，直接決定電路在高壓、高溫環境下的穩定與安全。這正是其身處「黃金賽道」的核心所在——其需求與新能源汽車、太陽能、風電及工業控制等領域的長期發展深度綁定，成長動能與全球能源轉型大勢高度同步。



綜合來看，海偉電子身處高增長賽道，行業地位穩固，其上市後有望借助資本平台加速產能建設與技術迭代。儘管面臨行業共性挑戰，但其長期增長邏輯清晰，具備顯著配置價值。對於看好新能源賽道長期發展的投資者而言，值得重點關注。



甄榮