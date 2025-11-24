Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 海偉招股可留意 | 中環晨星

中環晨星
中環晨星
甄榮
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　今年港股新股市場持續活躍，具備核心技術壁壘與明確成長路徑的細分行業龍頭備受資金青睞。中國領先電容器薄膜製造商海偉股份（9609）於上周四（20日）起招股，並於明日（25日）截止認購。集團計劃發行3083.1萬股H股，1成於香港作公開發售，發售價為14.28元，集資4.4億元，每手入場費2884.8元，預計將於周五（28日）掛牌。

　　海偉集資所得的約82%（即約3.189億港元）將用於在中國南方建設新的電容器基膜生產工廠，其餘資金將分別投向研發、營銷及營運，形成「產能驅動、技術賦能、營銷助力」的協同發展閉環，長期成長路徑清晰明確。

　　根據灼識諮詢報告，以2024年電容器基膜銷量計，海偉電子穩居中國電容器基膜製造商第二位，市場份額達10.9%。該集團核心產品電容器基膜與金屬化膜，是薄膜電容器的關鍵材料，直接決定電路在高壓、高溫環境下的穩定與安全。這正是其身處「黃金賽道」的核心所在——其需求與新能源汽車、太陽能、風電及工業控制等領域的長期發展深度綁定，成長動能與全球能源轉型大勢高度同步。

　　綜合來看，海偉電子身處高增長賽道，行業地位穩固，其上市後有望借助資本平台加速產能建設與技術迭代。儘管面臨行業共性挑戰，但其長期增長邏輯清晰，具備顯著配置價值。對於看好新能源賽道長期發展的投資者而言，值得重點關注。

甄榮

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
甄榮 - 中偉新材可予留意 | 中環晨星
　　今年鋰電池與儲能市場表現強勢，新一輪擴產潮疊加固態技術突破驅動行業資本支出加速，產業鏈景氣度多點開花。從基本面看，鋰電池、儲能下游需求有所旺盛，各環節的庫存逐步去化，上游材料端加價趨勢明顯。展望後市，國內外市場的共振為鋰電產業帶來持續需求增長，行業有望繼續保持向好態勢，固態電池等新技術的研發和應用有望進一步打開市場空間，具備全球產業一體化的新能源電池材料龍頭有望獲得超額利潤、擴大市場份額，建議
2025-11-17 02:00 HKT
中環晨星