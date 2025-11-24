Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李若凡 - 紐元疲弱但跌幅或有限 | 匯市焦點

李若凡
2025-11-24 02:00 HKT
產經 專欄
紐元是年初至今表現最差的G10貨幣，主因是一系列因素促使市場大幅增加對新西蘭儲備銀行降息的押注，同時，市場卻在下調對美聯儲和澳洲儲備銀行降息的押注。

　　首先，新西蘭經濟保持疲軟。儘管第三季通脹率超出預期，但該季失業率升至5.3%，創九年來新高。其次，新西蘭儲備銀行的立場比預期更為鴿派。自2024年8月以來，該央行已多次降息，其中包括4次50個基點的降息，將政策利率從5.5%降至2.5%。然而，新西蘭儲備銀行表示，如有必要，仍將考慮進一步降息。綜合以上所述，市場目前預期新西蘭儲備銀行到2026年年中將降息約1.5次。

澳紐貨幣政策分歧

　　相反，由於對通脹感擔憂，美聯儲官員傾向於中性偏鷹派的立場，市場目前認為12月份降息的可能性不到40%，而10月份聯邦公開市場委員會會議前，這可能性超過90%。

　　澳洲方面，該國強於預期的通脹和就業數據支持澳洲儲備銀行保持謹慎，甚至採取相對鷹派的立場。因此，市場預期澳洲儲備銀行在2026年底前再降息一次的可能性僅為50%左右（早前，市場曾因9月澳洲就業數據不如預期而估計澳洲儲備銀行將降息兩次）。

　　在貨幣政策分歧的驅動下，澳元兌紐元飆升至1.1636，創2013年9月以來最高水平。紐元兌美元則跌至0.5590，為4月以來最低。然而，鑑於新西蘭儲備銀行可能在本周（11月26日）再次降息25個基點，進一步寬鬆的空間正在縮小。換言之，貨幣政策分歧對紐元帶來的下行壓力應已達到高峰。

　　若然如此，澳元兌紐元的升幅或被限制在1.1650附近（接近年初至今的高點和2013年高點1.1660）。紐元兌美元可能在0.5580/0.5600附近觸底，然後下試0.5500（接近2020至25年期間形成的三重底）。惟鑑於新西蘭利率相對較低且經濟增長依然疲軟，紐元扭轉疲軟態勢仍面臨挑戰。由於澳洲基本面強勁有利澳元，同時利率優勢支撐美元，澳元兌紐元預計將在 1.1260附近找到支撐，紐元兌美元則可能繼續在0.5850（100日均線和200日均線附近）附近遇阻。

星展香港環球市場策略師
李若凡

