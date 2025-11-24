大行晨報 - 干預威脅緩止日圓弱勢 | 大行晨報

美元上周整體走高，市場目前押注美聯儲將在下個月再次降息。周四推遲公布的美國非農就業報告對勞動力市場的描述喜憂參半，幾乎沒有改變美聯儲在12月降息的預期，因為決策者們仍在美國政府停擺帶來的經濟迷霧中猶豫不決。然而，周五美元走勢受制，紐約聯儲總裁威廉姆斯的言論提振了市場對降息的預期，但一些美聯儲決策者與他的觀點相佐。



波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯上周五表示，在經濟具有活力的情況下，貨幣政策的位置是合適的，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根呼籲「暫時」維持利率不變，以評估當前的借貸成本水平對經濟的抑製作用有多大。根據CME FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易者目前對12月降息的可能性定價為70%，高於周四的40%。



財務相：應對匯價過度波動



在日本官員加強口頭干預以阻止日圓下跌之後，美元兌日圓上周五回挫。日本財務大臣片山皋月表示有可能採取干預措施以應對過度波動和投機性走勢，這讓投資者保持警惕。與此同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯周五表示，美聯儲「在短期內」仍可降息，而不會使其通脹目標面臨風險，這也有助於抑制美元走強。美元兌日圓周四觸及近10個月高位157.89，周五猛烈回挫，最低見至156.19。自日本首相高市早苗於10月4日當選其政黨領袖以來，日圓因擔心日本財政狀況惡化而承壓。高市早苗內閣周五批準了一項21.3萬億日圓的經濟刺激計劃。



技術圖表所見，RSI及隨機指數正為走高，由於上已見明確突破155關口，縱然上周五回挫，但仍為持於此區之上，並且亦未守住上升趨向線，估計美元兌日圓仍續見上行發展。較近支持預料在156及155.20，較大支持預154.70及25天平均線153.70水準。阻力位料為158及158.90，之後將矚目於160關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報