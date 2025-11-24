Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 干預威脅緩止日圓弱勢 | 大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元上周整體走高，市場目前押注美聯儲將在下個月再次降息。周四推遲公布的美國非農就業報告對勞動力市場的描述喜憂參半，幾乎沒有改變美聯儲在12月降息的預期，因為決策者們仍在美國政府停擺帶來的經濟迷霧中猶豫不決。然而，周五美元走勢受制，紐約聯儲總裁威廉姆斯的言論提振了市場對降息的預期，但一些美聯儲決策者與他的觀點相佐。

　　波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯上周五表示，在經濟具有活力的情況下，貨幣政策的位置是合適的，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根呼籲「暫時」維持利率不變，以評估當前的借貸成本水平對經濟的抑製作用有多大。根據CME FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易者目前對12月降息的可能性定價為70%，高於周四的40%。

財務相：應對匯價過度波動

　　在日本官員加強口頭干預以阻止日圓下跌之後，美元兌日圓上周五回挫。日本財務大臣片山皋月表示有可能採取干預措施以應對過度波動和投機性走勢，這讓投資者保持警惕。與此同時，紐約聯儲總裁威廉姆斯周五表示，美聯儲「在短期內」仍可降息，而不會使其通脹目標面臨風險，這也有助於抑制美元走強。美元兌日圓周四觸及近10個月高位157.89，周五猛烈回挫，最低見至156.19。自日本首相高市早苗於10月4日當選其政黨領袖以來，日圓因擔心日本財政狀況惡化而承壓。高市早苗內閣周五批準了一項21.3萬億日圓的經濟刺激計劃。

　　技術圖表所見，RSI及隨機指數正為走高，由於上已見明確突破155關口，縱然上周五回挫，但仍為持於此區之上，並且亦未守住上升趨向線，估計美元兌日圓仍續見上行發展。較近支持預料在156及155.20，較大支持預154.70及25天平均線153.70水準。阻力位料為158及158.90，之後將矚目於160關口。

英皇金融集團業務總裁　
黃楚淇
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 美9月非農數據遠勝預期 | 大行晨報
　　美國勞工部9月非農職位增11.9萬個，預期增5萬個；失業率4.4%。截至11月15日止當周，首次申請失業救濟22萬人，按周減少8000，預期22.7萬，前值22.8萬人。NAR美國10月二手樓銷售按月升1.2%，預期漲0.5%。 　　美國克利夫蘭聯儲總裁哈馬克表示，聯儲局如果為支持勞動力市場而減息，可能會延長通脹高於目標水平的時期，並增加金融穩定風險。聯儲局理事巴爾稱，對通脹年率仍維持在
2025-11-24 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 金價後市仍看俏｜大行晨報
　　美國聯儲局最新公布的會議紀要顯示，貨幣政策委員會（FOMC）官員在10月議息會議上，對減息問題仍存在較大分歧，多位與會官員認為12月應保持利率不變。彭博利率期貨顯示，交易員預計12月再減息概率不足3成。另外，美國勞工統計局宣布，將取消發布10月份就業數據，但將會在12月16日公布11月非農就業報告，並一併納入10月數據，市場揣測聯儲局12月議息會議有大機會保持利率不變，因為美聯儲無法獲得完整數
2025-11-21 02:00 HKT
大行晨報