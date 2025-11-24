大行晨報 - 美9月非農數據遠勝預期 | 大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-24
　　美國勞工部9月非農職位增11.9萬個，預期增5萬個；失業率4.4%。截至11月15日止當周，首次申請失業救濟22萬人，按周減少8000，預期22.7萬，前值22.8萬人。NAR美國10月二手樓銷售按月升1.2%，預期漲0.5%。

　　美國克利夫蘭聯儲總裁哈馬克表示，聯儲局如果為支持勞動力市場而減息，可能會延長通脹高於目標水平的時期，並增加金融穩定風險。聯儲局理事巴爾稱，對通脹年率仍維持在3%表示擔憂，聯儲局須謹慎對待利率政策，避免加劇物價上漲風險，在支持勞動力市場的同時，需要把通脹降至2%的目標水平。

金價升勢恢復  上望4150美元

　　芝加哥聯儲總裁古爾斯比對聯儲局過快減息表示擔憂，原因是是通脹仍停滯不前。聯儲局理事庫克表示，股票、公司債、房地產和槓桿貸款市場處於歷史高位，可能預示估值將大幅回調，但預料不太可能導致整個金融體系陷入下行螺旋。

市場參與者認為12月降息的可能性為71%，較當天早些時候的約31%大幅上升。CME美聯儲監測工具顯示，美聯儲12月10日維持利率3.75至4厘不變的機會為29%，減息25點子的機會達71%。

　　美國S&P全球製造業PMI從11月的52.5降至51.9，略低於52的預期。相反，服務業PMI從54.8升至55，高於54.8的預測。調查評論顯示，商業信心有所改善，對額外減息和政府重開，改善了經濟樂觀情緒。

　　密歇根大學11月消費者信心指數略微改善至51，較初步的50.3有所上升，但較上月的53.6下降，仍接近2022年6月的歷史低點。通脹預期在一年期內從初步的4.7%降至4.5%，五年期從3.6%降至3.4%。

　　黃金上升趨勢正在恢復，收於4100美元以上，下個目標是4150美元，然後測試11月13日的周期高點4245美元。若跌穿4050美元，下探11月18日低點3998美元，隨後測試50日簡單移動平均線（SMA）3981美元。

　　在日線圖中，WTI美國原油交易價格為57.68美元.100日簡單移動平均線（SMA）繼續向下，下探56美元附近提供支持，相反，紐約期油在59.99美元趨勢線限制反彈，阻力位在60.34美元附近，向100日SMA（62.62美元）反彈。

　　歐洲央行（ECB）行長拉加德（Lagarde）表示，各國政府在尋求實現增長時需要以更緊逼的態度採取行動。歐羅繼續以防禦性交易，高於1.15的附近將是直接支持，下一支持在1.14，預計歐羅在1.1480和1.1580之間區間震盪。

獨立外匯分析員  
徐惠芳
