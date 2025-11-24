Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳健豪 - 美匯指數高位整固 | 匯市攻略/滙市攻略

匯市攻略/滙市攻略
匯市攻略/滙市攻略
陳健豪
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

上周外匯市場繼續受避險情緒升溫和12月利率減息預期重新定價之下，出現美元偏強，一衆非美貨幣普遍受壓的局面，其中環球股市與加密貨幣大幅波動，正好反映避險情緒升溫的情況。

　　上周美元在利率預期轉鴿但全球風險情緒惡化的雙重背景下整體走強，美匯指數一如預期調整後再測試新高，一度升穿7月高位100.2，創出5月以來新高，並對多數主要貨幣全面上升。 但主要交易機會仍集中在英鎊和日圓身上，主要是兩外幣各有負面消息困擾，其他外幣變化則不算大。雖然美元兌日圓因日本財務省明確釋出干預信號而在周五出現明顯回調，但未改變美元全周強勢主調。

英秋季預算案成市場焦點

　　就12月美國聯儲局議息會議，芝商所fed watch變化相當大，反映市場信心薄弱，任何消息很易成功帶風向。執筆前利率期貨對12月份減息仍屬五五波，但隨着核心官員最新表態明顯偏鴿，執筆時利率期貨已變回預期12月繼續減息機會急升至71%，維持利率不變只有29%，但此消息對美匯指數幾乎沒有反應，反映避險情緒對美元重新發揮作用。

　　雖然一衆委員你一言我一語，但市場明顯對除主席鮑威爾外、第二、三把交椅的副主席和紐約聯儲主席言論更為重視。

　　其中，紐約聯儲主席威廉斯暗示，短期內很大機會再度調整利率，市場普遍解讀為12月再減息一次幾乎被鎖定，因為市場相信他們在發言前，已跟鮑威爾有充分溝通。

　　技術上，美匯指數在連月於約96.4至100.2區間整固後，近期再度測試100關口上方阻力，短線呈現高位震盪偏強的格局，關鍵阻力在102。 

　　隨着市場對美聯儲未來路徑看法分歧加劇，指數在區間上沿附近反覆整理，若後續數據未能明確壓低降息節奏預期，美元仍有機會在區間上半部維持強勢盤整。

    英國方面，市場焦點集中在本周公布的秋季預算案上，財政大臣需在不加稅、不減開支壓力與如何刺激經濟增長中完成不可能的任務。

　　在此背景下，英國通脹雖出現7個月來首次回落、GfK消費者信心再度下滑，製造業與總需求疲弱凸顯經濟壓力，令市場重新押注英倫銀行中期仍會有進一步減息空間。 

    匯價上，英鎊兌美元近期在1.31附近偏弱整理，投資者一方面消化經濟數據承壓，另一方面觀望預算案是否被視為「緊縮偏多」而打擊增長前景，短線令英鎊上行受限且波幅風險放大。阻力在1.3250，支持位在1.3020。

市場等待儲局官員講話

    展望未來一周，美國將在感恩節假期前集中公布零售銷售、PPI、消費信心及初請失業金等關鍵數據，同時迎來褐皮書與多位聯儲官員講話，這些訊號將進一步校準市場對12月以後降息路徑與經濟韌性的判斷。 

    然而，由於感恩節與黑色星期五令市場交易時段縮短、流動性明顯下降，市場預期波幅將集中在周一至周三。

資深外匯評論員
陳健豪

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
美匯指數正在99附近保持整固。
陳健豪 - 美匯調整至支持位 | 匯市攻略/滙市攻略
上周外匯市場整體呈現震盪走勢，美元指數圍繞99關口反覆震盪，整體上延續自100.2高位後的調整走勢，未能明顯走強。美國政府終於結束歷史性停擺後，市場並沒有視為好消息只短暫回穩，但隨着市場對美聯儲12月減息預期減弱，投資者情緒趨向謹慎。多種資產出現誇張波幅，反映市場信心脆弱其中現貨黃金一度急跌超過3%，收盤仍下跌超過2%，不過，黃金全星期累計仍錄得2%的升幅，表明避險需求、減息預期和市場信心梅花間竹
2025-11-17 02:00 HKT
匯市攻略/滙市攻略