陳健豪 - 美匯指數高位整固 | 匯市攻略/滙市攻略

上周外匯市場繼續受避險情緒升溫和12月利率減息預期重新定價之下，出現美元偏強，一衆非美貨幣普遍受壓的局面，其中環球股市與加密貨幣大幅波動，正好反映避險情緒升溫的情況。



上周美元在利率預期轉鴿但全球風險情緒惡化的雙重背景下整體走強，美匯指數一如預期調整後再測試新高，一度升穿7月高位100.2，創出5月以來新高，並對多數主要貨幣全面上升。 但主要交易機會仍集中在英鎊和日圓身上，主要是兩外幣各有負面消息困擾，其他外幣變化則不算大。雖然美元兌日圓因日本財務省明確釋出干預信號而在周五出現明顯回調，但未改變美元全周強勢主調。



英秋季預算案成市場焦點



就12月美國聯儲局議息會議，芝商所fed watch變化相當大，反映市場信心薄弱，任何消息很易成功帶風向。執筆前利率期貨對12月份減息仍屬五五波，但隨着核心官員最新表態明顯偏鴿，執筆時利率期貨已變回預期12月繼續減息機會急升至71%，維持利率不變只有29%，但此消息對美匯指數幾乎沒有反應，反映避險情緒對美元重新發揮作用。



雖然一衆委員你一言我一語，但市場明顯對除主席鮑威爾外、第二、三把交椅的副主席和紐約聯儲主席言論更為重視。



其中，紐約聯儲主席威廉斯暗示，短期內很大機會再度調整利率，市場普遍解讀為12月再減息一次幾乎被鎖定，因為市場相信他們在發言前，已跟鮑威爾有充分溝通。



技術上，美匯指數在連月於約96.4至100.2區間整固後，近期再度測試100關口上方阻力，短線呈現高位震盪偏強的格局，關鍵阻力在102。



隨着市場對美聯儲未來路徑看法分歧加劇，指數在區間上沿附近反覆整理，若後續數據未能明確壓低降息節奏預期，美元仍有機會在區間上半部維持強勢盤整。



英國方面，市場焦點集中在本周公布的秋季預算案上，財政大臣需在不加稅、不減開支壓力與如何刺激經濟增長中完成不可能的任務。



在此背景下，英國通脹雖出現7個月來首次回落、GfK消費者信心再度下滑，製造業與總需求疲弱凸顯經濟壓力，令市場重新押注英倫銀行中期仍會有進一步減息空間。



匯價上，英鎊兌美元近期在1.31附近偏弱整理，投資者一方面消化經濟數據承壓，另一方面觀望預算案是否被視為「緊縮偏多」而打擊增長前景，短線令英鎊上行受限且波幅風險放大。阻力在1.3250，支持位在1.3020。



市場等待儲局官員講話



展望未來一周，美國將在感恩節假期前集中公布零售銷售、PPI、消費信心及初請失業金等關鍵數據，同時迎來褐皮書與多位聯儲官員講話，這些訊號將進一步校準市場對12月以後降息路徑與經濟韌性的判斷。



然而，由於感恩節與黑色星期五令市場交易時段縮短、流動性明顯下降，市場預期波幅將集中在周一至周三。



資深外匯評論員

陳健豪