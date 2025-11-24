朱紅 - 小米逆市反彈 敲「15304」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車指，將持續在輔助駕駛領域加大投入，今年在AI領域研發投入超過70億元人民幣，目前小米智駕團隊成員逾1800人。小米（1810）股價止跌反彈，逆市上升至38元附近好淡爭持。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



騰訊（700）表示AI正成為騰訊核心業務提效關鍵引擎，一年發布逾30個新模型，混元3D正加速出海進程，近期即將推出國際站。騰訊股價持續偏軟，曾跌至606元，創個多月新低。如看好騰訊可留意認購證「22524」，行使價848.5元，實際槓桿8倍，明年5月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「21191」，行使價570.27元，實際槓桿9倍，明年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅