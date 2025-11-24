輪商精選 - 圓匯弱 留意美日購「10058」 | 窩輪熱炒特區

美元兌日圓延續近日升勢，上周五曾處於157水平之上。據彭博報道，日本財務大臣片山皋月近日明確表示，若日圓出現過度波動，政府可能考慮進行外匯干預。片山皋月指，政府將根據日美聯合聲明，對投機性及無序的匯率波動採取適當行動，並提及干預是可選擇的措施。雖然相關言論一度令日圓短暫升值，但市場對當局短期內是否會實際入市仍持觀望態度。



日圓兌美元匯率上周五維持在年內低位，市場關注會否跌至160水平，該區域去年曾多次觸發官方干預。如預計美元將上行及日圓貶值，可注意美日認購證「10058」，行使價165，實際槓桿約17.4倍，26年4月到期。如預計美元將下行及日圓升值，可留意美日認沽證「10788」，行使價138，實際槓桿約19.6倍，26年3月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。



