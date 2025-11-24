伍一山 - 恒指雙頂頸線備受考驗 | 有錢圖

外圍市況拖累，港股上周五大幅下挫，恒指收市報25220，勁跌615點，日線圖以裂口大陰燭跌破100天線（25639）支持，全日成交金額增至2857億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25178，高位26531，一周累跌1352點，跌幅達5.09%。前周陰陽燭可視為「射擊之星」，上周以大陰燭下跌確認利淡訊號。周線技術指標全面向淡，MACD牛熊，熊差再次擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號，9周RSI跌破中軸報46.07。



恒指9月下旬升至27381創今個牛市新高，調整至25145後前周一度反彈至27188，上周則以大陰燭下跌，形態上有可能營造雙頂，頸線25145正受考驗，一旦失守量度跌幅可至22900水平。以黃金比率計，恒指由4月低位19260升至27381，若調整升幅的0.382倍可見24278，若調整0.5倍可見23327，若調整0.618倍可見22362。



國企指數上周五大跌273點收報8919，一周累跌478點或5.09%，技術指標略向淡，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數維持發出沽貨訊號，9周RSI跌破中軸報44.45。國指周線圖率先以大陰燭跌破雙頂頸線，量度跌幅可至8200水平。



港交所營造大圓頂



港交所（388）上周五跌2%收報4.09元，公司今年業績出色，首3季收入及溢利均創新高，純利按年大增45%至134.19億元，主要業務收入增升41%至204.38億元。



港交所業績雖好，股價走勢卻由5月開始營造大圓頂派發形態，上周五跌近405元支持見十字星，短線或有反彈，不過MACD雙熊，熊差擴大利淡，此際博反彈值博率不高。大意博反彈，可候跌近圓頂頸線390元買入，目標價413元，跌破384元止蝕。



伍一山