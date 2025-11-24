Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指雙頂頸線備受考驗 | 有錢圖

有錢圖
有錢圖
伍一山
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

外圍市況拖累，港股上周五大幅下挫，恒指收市報25220，勁跌615點，日線圖以裂口大陰燭跌破100天線（25639）支持，全日成交金額增至2857億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25178，高位26531，一周累跌1352點，跌幅達5.09%。前周陰陽燭可視為「射擊之星」，上周以大陰燭下跌確認利淡訊號。周線技術指標全面向淡，MACD牛熊，熊差再次擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號，9周RSI跌破中軸報46.07。

　　恒指9月下旬升至27381創今個牛市新高，調整至25145後前周一度反彈至27188，上周則以大陰燭下跌，形態上有可能營造雙頂，頸線25145正受考驗，一旦失守量度跌幅可至22900水平。以黃金比率計，恒指由4月低位19260升至27381，若調整升幅的0.382倍可見24278，若調整0.5倍可見23327，若調整0.618倍可見22362。

　　國企指數上周五大跌273點收報8919，一周累跌478點或5.09%，技術指標略向淡，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數維持發出沽貨訊號，9周RSI跌破中軸報44.45。國指周線圖率先以大陰燭跌破雙頂頸線，量度跌幅可至8200水平。

港交所營造大圓頂

　　港交所（388）上周五跌2%收報4.09元，公司今年業績出色，首3季收入及溢利均創新高，純利按年大增45%至134.19億元，主要業務收入增升41%至204.38億元。

　　港交所業績雖好，股價走勢卻由5月開始營造大圓頂派發形態，上周五跌近405元支持見十字星，短線或有反彈，不過MACD雙熊，熊差擴大利淡，此際博反彈值博率不高。大意博反彈，可候跌近圓頂頸線390元買入，目標價413元，跌破384元止蝕。

伍一山

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
伍一山 - 恒指升近前頂遇回吐壓力 | 有錢圖
受美股拖累，港股上周五大幅回吐，恒指低開413點至26660，早段反彈至全日高位26881，下跌192點，其後壓力不斷加大，午後跌至全日低位26535，大跌538點，收市反彈至26572，下挫500點，全日成交額減至2328億元。 　　以周線圖分析，恒指上周低位26302，高位27188，一周累升330點，呈上影線較長的陽燭，反映升近前高位27381有回吐壓力。周線技術指標有所改善，MACD
2025-11-17 02:00 HKT
有錢圖