聞風至 - 長建具防守性可吼 | 鮮股落鑊

2025-11-24 02:00 HKT
亞太區股市上周五出現小股災，港股僅止跌一日即再度向下，恒生指數最低見25178點，下挫達657點；最終收跌615點，報25220點。全日成交金額增至2857億元，為逾三周新高。

　　美聯儲官員近期發放的言論，顯著改變市場對利率走勢的預期，在這預期改變下，再加上市場的不確定性因素提升，高息股的吸引力正在提升，長江基建（1038）憑藉着成熟的公用業務及穩定的派息能力，可望成為資金流入的首選之一。

　　紐約聯儲主席威廉斯暗示政策已略為偏緊，並表示未來有空間進一步調整，市場隨即大幅上調對12月減息的預期。據期貨市場數據顯示，交易員對12月份減息一檔（0.25厘）的預期已從28.5%上升至67.3%；並預料明年上半年有大概率減息多一檔（0.25厘）至兩檔（0.5厘），減息至3厘至3.25厘的預期正緩步升溫。

派息一直穩步上升

　　在此背景下，高息股的吸引力迅速上升，成為資金重新配置的焦點。利率見頂甚至回落的預期，削弱了定存與短債的吸引力，同時市場卻對AI等新興投資板塊開始有「畏高」情緒正在發酵，投資者若想轉向尋求具備穩定現金流，則長江基建這類高派息能力的資產自然成為首先考慮的目標之一。

　　長江基建主力投資於英國、澳洲及加拿大等地的電力、燃氣、水務與交通基建，收入來源穩定且具抗周期性。集團過去幾年派息金額一直穩步上升，2020年至2024年財年的派息金額分別為2.47元、2.5元、2.53元、2.56元、2.58元；今年中期派息則為0.73元，按年上升1仙。若以上個完整財年派息2.58元計，現價相當於4.78厘。但這因素尚未計及英國和澳洲市場出現監管政策調整，這些監管政策調整將為公用業務提供更合理的投資回報，成為長江基建盈利能力及派息能力提升的潛在機會。

　　花旗在8月份發表的投資報告曾提到，預期美國降息將為長建帶來重估空間。報告指，若美國國債收益率下降50基點，根據歷史相關性，長建股息收益率或收窄37.5基點，股價可能上漲8%。

聞風至

