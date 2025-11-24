鄧力文 - 去中心化不應寄望運氣 | Exchange²

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文
2025-11-24 02:00 HKT
產經 專欄
最近讀到一篇令我印象深刻的文章，值得分享畀大家。是由一位在X上擁有逾7萬追蹤者的資深交易者撰寫。他曾在HyperLiquid創下近億美元浮盈戰績，卻在「10.10清算事件」後，宣布離開這個曾被他譽為「幣圈諾貝爾得主作品」的去中心化平台。這是一場關於價值觀的深刻反思，也值得我們整個圈子思考交易員追求的是甚麼？

　　10月10日，加密貨幣市場發生罕見的連鎖清算事件。起因來自中心化交易所的預言機錯誤、API異常，進而導致場內外流動性崩潰、報價消失，連鎖觸發去中心化協議上的清算機制。看似技術層面的失誤，卻讓許多交易者瞬間爆倉、血本無歸。包括這位作者自己，在短短幾小時內回撤62%、虧損超過6000萬美元。

技術失誤致連鎖清算

　　他提出一個值得業界深思的觀點：我們是否過於強調保護協議的穩定與存續，而忽略了保護用戶資產的責任？在傳統金融體系中，至少還有熔斷機制、對沖設計、保護欄與風控模型。那去中心化金融裏呢？很多時候，我們只能寄望「運氣」與「祝你好運」這樣的說明書。這位交易員並沒有全面否定HyperLiquid團隊的努力，他甚至稱讚創辦人所推動的「結構公平性」討論為產業帶來巨大價值。但他選擇轉向那些「積極解決系統性缺陷」的團隊，例如Solana上的Drift，透過簡單卻有效的清算緩衝邏輯，主動為極端行情提供最低限度的用戶保護。這不是對技術的背叛，而是一種對市場設計負責的堅持。

　　交易員作為這個產業最前線的「價格發現者」，所追求的不是要求平台永不出錯，而是希望當錯誤發生時，系統能有最基本的緩衝，讓用戶不至於一夜歸零、無處申訴。我們常說去中心化是未來，但未來不該建立在幸運與信仰上。

