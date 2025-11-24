Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤連環進逼 力鎖各路客源 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
張日強
2025-11-24 02:00 HKT
產經 專欄
整體樓市氣氛向好，受惠銀行連環減息效應下，新盤及貨尾盤銷情理想，發展商亦把握近日的旺勢，紛紛趁勢推盤應市，當中包括啟德及油塘一眾新盤及貨尾盤等的銷情最為標青，並且取得紅盤高開的熱況，各盤有本身的賣點及客源，除了吸引實際用家客源外，投資者更成為發展商的力鎖目標，由於近期多個新盤先後開出紅盤，預期下月將有更多新盤乘勢排隊出擊，搶吸市場各路客源。
大手投資客搶盤頻現「手影」

　　新盤市場氣氛急速好轉，在9月首度減息後，不少用家及投資者已率先偷步入市，接着10月再度減息，不單止投資者加快步伐搶盤，就連大手投資客更趁機出擊，加入搶貨行列，以致錄得連番大手客入市的實況，上周開售的啟德、油塘及位處北都概念的新盤等都取得理想反應，就連二手樓市場亦受到帶動，睇樓及成交量都有顯著升溫，這都是受惠銀行連環減息的效應下，加快了用家及投資者的入市步伐。此外，租金持續攀升亦是入市導火線的因素，不少成交都是來自「轉租為買」的個案，加上供樓平過租的實況下，促使更多租客加入買樓行列。

　　以近期市況了解，新盤及貨尾盤最受市場買家追捧，尤其連環減息的效應，加上發展商頻頻採取低價或震撼策略搶吸市場焦點，先求量後求價，為樓盤率先打響第一槍，隨後再加推提價，部分新盤除了獲用家承接外，大手投資客更連環入市，近期推售的新盤都錄得大手客的「手影」，以致整體成交量有急速上升之勢，截至本月中旬，整體樓宇買賣錄得逾6.8萬宗，已經超越去年全年的67979宗，預期全年樓宇買賣可達7.8萬宗，有機會創出4年新高紀錄。

　　事實上，新盤連番採取快打慢策略，除了以低價出擊搶奪市場焦點外，更推出不同付款條件吸引各路客源，鬥搶焦點鬥搶客，受惠過去兩個月連環減息的效應，整體樓市氣氛亦見好轉，用家及投資者更加快入市步伐，當中以大手投資客連環搶貨最矚目，料下月仍有多個新盤部署出擊，預期將可掀起新一輪的推盤動力。

