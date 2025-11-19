朱紅 - 阿里10天線遇阻 吼「20579」 | 窩輪熱炒特區

阿里千問App公測首日遇流量洪峰，用戶湧入過載以致部分服務出現擁堵中斷，千問其後回應指狀態良好歡迎來問。阿里巴巴（9988）股價一度逆市造好，惟仍受制於10天線，在155元附近好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿5倍，明年5月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿3倍，明年6月到期。



小米（1810）周二公布第3季業績，市場關注管理層對手機產品未來出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張計劃等。小米股價績前偏軟，曾跌至40.52元，創近月新低。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅