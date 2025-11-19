聞風至 - 憧憬板塊復甦 富力可突圍 | 鮮股落鑊

內房在傳統旺季「金九銀十」的銷情仍未理想，促使市場對中央加強穩樓市政策的預期持續升溫，個別較優質內房股可以先行部署，富力地產（2777）是筆者的內房股長期觀察對象之一，該股勝在擁有一批酒店資產，不僅能提供穩定現金流，亦具備套現潛力，有助推動降債進程。



據克而瑞數據顯示，10月份內房銷售百強房企實現銷售操盤金額2530億元，按月微增0.1%，但按年減少41.9%。今年首十個月百強房企累計實現銷售操盤金額2.58萬億元，按年減少16%，降幅相較於首九個月擴大4.2個百分點，為2019年至今最低。



國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會上坦承，房地產行業調整對投資增速的下拉作用比較明顯，若扣除房地產開發投資之後的全國固定資產投資是增長的。由此可見，內房板塊對內地經濟的拖累效應不容忽視，若中央有意穩住經濟下行壓力，房地產行業勢必成為政策發力的重要支點之一。



付淩暉在近日的發布會亦針對內房發聲，稱當前房地產市場還處在新舊模式轉換時期，轉型調整需要一定時間，在這過程中，部分指標會出現波動，對此要客觀看待。下階段要積極構建房地產發展新模式，堅持長短結合、標本兼治，持續用力推動房地產市場高質量發展。這個「下階段」是否準備來臨，值得市場密切關注，而富力地產股價在0.5元水平見跌定橫行，短線博反彈的值博率高企，上方首個阻力在0.65元，下站再看0.8元關口。



富力地產今年首10月總銷售收入約117億元人民幣，按年增加約27.31%。銷售表現優於內房整體，憑藉穩定現金流與資產質素，該股有望在板塊復甦過程中率先突圍。



聞風至