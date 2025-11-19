Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 憧憬板塊復甦 富力可突圍 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2025-11-19 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

內房在傳統旺季「金九銀十」的銷情仍未理想，促使市場對中央加強穩樓市政策的預期持續升溫，個別較優質內房股可以先行部署，富力地產（2777）是筆者的內房股長期觀察對象之一，該股勝在擁有一批酒店資產，不僅能提供穩定現金流，亦具備套現潛力，有助推動降債進程。

　　據克而瑞數據顯示，10月份內房銷售百強房企實現銷售操盤金額2530億元，按月微增0.1%，但按年減少41.9%。今年首十個月百強房企累計實現銷售操盤金額2.58萬億元，按年減少16%，降幅相較於首九個月擴大4.2個百分點，為2019年至今最低。

　　國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會上坦承，房地產行業調整對投資增速的下拉作用比較明顯，若扣除房地產開發投資之後的全國固定資產投資是增長的。由此可見，內房板塊對內地經濟的拖累效應不容忽視，若中央有意穩住經濟下行壓力，房地產行業勢必成為政策發力的重要支點之一。

　　付淩暉在近日的發布會亦針對內房發聲，稱當前房地產市場還處在新舊模式轉換時期，轉型調整需要一定時間，在這過程中，部分指標會出現波動，對此要客觀看待。下階段要積極構建房地產發展新模式，堅持長短結合、標本兼治，持續用力推動房地產市場高質量發展。這個「下階段」是否準備來臨，值得市場密切關注，而富力地產股價在0.5元水平見跌定橫行，短線博反彈的值博率高企，上方首個阻力在0.65元，下站再看0.8元關口。

　　富力地產今年首10月總銷售收入約117億元人民幣，按年增加約27.31%。銷售表現優於內房整體，憑藉穩定現金流與資產質素，該股有望在板塊復甦過程中率先突圍。

聞風至

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
聞風至 - 人保估值吸引伺機收集 | 鮮股落鑊
美股周二再瀉，連帶港股昨日仍然未能止跌。恒生指數高開24點，報25954點，早段曾短暫重上兩萬六關報26045點，升115點。惜關上明顯遇阻，大市掉頭回落，午後最低見25742點，倒跌188點。收報25830點，跌99點。全日成交金額2114.3億元。 　　昨日環球市場觀望Nvidia（輝達，內地譯英偉達）第三季業績，港股表現牛皮，投資者情緒偏審慎，但必須強調的是，縱使美股於Nvidia公布
2025-11-20 02:00 HKT
鮮股落鑊
聞風至 - 中航科工大成交異動可敲 | 鮮股落鑊
國產大飛機C919於中東參加航空展，市場資金趁機撈底C919概念股中航科工（2357），料為中航科工近期低位3.8元水平帶來更大支持力，昨日大成交均價4.028元成為另一重要參考指標。 　　中國商飛C919被視為中國航空自主化的象徵，意在打破空客與波音在窄體客機市場的壟斷。然而，其進軍國際市場的關鍵門檻——歐洲航空安全局（EASA）適航認證，進展緩慢，成為普及的最大障礙。據指，C919的認證
2025-11-18 02:00 HKT
鮮股落鑊