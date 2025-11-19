陳永陸 - 健倍苗苗高息 防守兼備 | 陸叔講股

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

在香港零售輕微復甦下，內地旅客回升成為增長動力。健倍苗苗（2161）又再交出一份讓市場眼前一亮的半年報表：收入4.3億元，按年增長7.7%；經營溢利1.51億元，大升23.8%；母公司股東應佔溢利1.15億元，增長20%；每股基本盈利14.12仙。更令人振奮是，公司把中期股息從去年的5.5仙大幅加碼77%至9.75仙，派息總額達8014萬元，市場預期全年股息率或可超過7%。這份成績單遠超市場預期，也是港股消費醫療板塊中，業績表現較好的股份。

　　健倍苗苗增長的背後，是何濟公、保濟丸、飛鷹活絡油三大老字號的強勢反彈。品牌藥分部（以何濟公為主）收入增長15.5%至1.51億元，品牌中藥分部（保濟丸為旗艦）增長7.6%至2.37億元，合計佔比高達90%。保濟丸「撕開即服」新包裝配合古天樂、胡子彤等明星代言的電視廣告，迅速在社交媒體刷屏，短短數周已錄得數百萬次曝光；何濟公則透過贊助《中年好聲音3》、張敬軒代言、尖沙咀巨型戶外廣告牌等多維度營銷，成功把品牌年輕化，同時牢牢抓住內地旅客與本地中年客群。毛利率從51.6%大幅躍升至59.1%，主要得益於公司果斷砍掉低毛利第三方跨境電商產品（內地收入從8485萬降至3297萬），讓自有高毛利品牌佔比進一步提升，材料成本同期下降17.5%，成本控制得當。

　　健倍苗苗上半年完成的兩宗收購已開始貢獻利潤：以1.71億元收購天喜堂藥廠90%股權，大幅增強中藥生產能力；以3800萬元全購健福堂中醫集團，快速切入中醫診症服務市場。此外，公司再增持李眾勝堂及Quinwood的非控股權益，將持股比例分別提升至71.9%及92%，進一步鞏固控制權。無形資產由3月底的8.17億增至10.14億元，商譽與品牌價值同步上升，為未來盈利增長打下基礎。派息方面，中期息9.75仙，派息比率顯著提升，顯示管理層對現金流與前景極具信心。

　　健倍苗苗憑藉穩健盈利、高股息率與清晰增長路徑，已成為少數兼具防守與進攻屬性的優質標的，值得中長期配置。

資深獨立股評人
陳永陸

