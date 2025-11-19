Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 荃灣住宅地高價批出有驚喜 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-11-19 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

受到銀行連環減息的效應下，各路客源均湧出來覓盤，當中更以投資客的動力相對活躍，以致樓宇買賣宗數已逐步攀升，樓價更一洗過去3年頹氣重現升幅，發展商推售的新盤，部分更紅盤高開紛紛報捷，加上近期政府或港鐵住宅地皮均獲財團以理想價投得，上周截標共獲9財團爭奪的荃灣住宅地皮，昨日政府開標，由華懋集團以24.75億最高價得手，平均每呎樓面地價約5692元，較市場預期的每呎估值上限價高出逾20%，隨即令市場有一定的驚喜作用，亦同時反映財團對優質地皮的殷切。

　　上述地皮面積約7.01萬方呎，涉及可建總樓面約43.48萬方呎，料可提供790伙。中標財團需負責興建體弱長者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心、提供207個泊車位公眾停車場、兩座行人天橋、公共步行路等政府設施。雖然受到不少條款限制，惟地皮處於較成熟地段位置，仍然具有相當的發展潛力，上周截標前，當時市場估值約15億至19億，每方呎樓面估值約3300至4500元。不過，昨日開標時批出的地價為24.75億，每呎樓面地價高達5692元，即中標價較市場估值上限價高出逾20%，隨即引起市場嘩然，亦令市場有較大的驚喜，尤其發展商不斷增加土儲，以及對優質地皮極為渴求。

　　上周截標的荃灣永順街住宅地皮，合共收到9財團入標角逐，除中標的華懋集團外，其餘入標包括長實、新地、恒基、會德豐地產、鷹君、嘉華、中國海外，信和夥拍嘉里及招商局置地。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張日強 - 樓宇買賣宗數破去年紀錄有啟示 | 樓聲隨筆
樓市氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情持續理想，發展商亦順勢加快推盤步伐，尤其自9月份美國聯儲局減息後，本港銀行亦隨即跟隨減息步伐，樓市成交量亦逐步增加，特別是投資客的大舉出動，令到整體樓宇成交量顯著上升，截至本月樓宇買賣錄約6.8萬宗，已經超越去年全年的67979宗，由於市況緩緩升溫，預期全年樓宇買賣可達7.8萬宗，有機會創出4年新高紀錄。 　　受惠9月份本港銀行跟隨美國減息步伐，樓宇成交量亦
2025-11-20 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 啟德貨尾減價盤紛現投資客出手 | 樓聲隨筆
市場氣氛漸見好轉，日前率先採取減價策略的啟德貨尾盤，由於減幅高達20%，隨即成為市場新焦點，用家及投資者紛紛湧出來，當中以大手投資客最為矚目，該盤於上周開售並取得銷情報捷的效果，反映減價盤在市場的號召力，發展商同時亦測試出市場承接力，並部署下一輪開售策略，預期往後推售的新盤仍會採取較審慎策略開價。 　　連環減息效應下，整體樓市氣氛向好，發展商見市況急速回穩，隨即加快推盤步伐，日前啟德新盤及貨
2025-11-18 02:00 HKT
樓聲隨筆