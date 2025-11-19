張日強 - 荃灣住宅地高價批出有驚喜 | 樓聲隨筆

受到銀行連環減息的效應下，各路客源均湧出來覓盤，當中更以投資客的動力相對活躍，以致樓宇買賣宗數已逐步攀升，樓價更一洗過去3年頹氣重現升幅，發展商推售的新盤，部分更紅盤高開紛紛報捷，加上近期政府或港鐵住宅地皮均獲財團以理想價投得，上周截標共獲9財團爭奪的荃灣住宅地皮，昨日政府開標，由華懋集團以24.75億最高價得手，平均每呎樓面地價約5692元，較市場預期的每呎估值上限價高出逾20%，隨即令市場有一定的驚喜作用，亦同時反映財團對優質地皮的殷切。



上述地皮面積約7.01萬方呎，涉及可建總樓面約43.48萬方呎，料可提供790伙。中標財團需負責興建體弱長者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心、提供207個泊車位公眾停車場、兩座行人天橋、公共步行路等政府設施。雖然受到不少條款限制，惟地皮處於較成熟地段位置，仍然具有相當的發展潛力，上周截標前，當時市場估值約15億至19億，每方呎樓面估值約3300至4500元。不過，昨日開標時批出的地價為24.75億，每呎樓面地價高達5692元，即中標價較市場估值上限價高出逾20%，隨即引起市場嘩然，亦令市場有較大的驚喜，尤其發展商不斷增加土儲，以及對優質地皮極為渴求。



上周截標的荃灣永順街住宅地皮，合共收到9財團入標角逐，除中標的華懋集團外，其餘入標包括長實、新地、恒基、會德豐地產、鷹君、嘉華、中國海外，信和夥拍嘉里及招商局置地。



張日強