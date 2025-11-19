Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元兌日圓衝上155關 誘發干預疑慮｜大行晨報

2025-11-19 02:00 HKT
　　美元周一稍為走穩，受惠於市場謹慎情緒，市場人士在美國經濟數據回歸之前調整倉位。本周市場焦點將為延遲發布的美國經濟數據；上周多位美聯儲官員集中釋放鷹派訊號，強調通脹上行風險，淡化勞動力市場惡化的擔憂，導致市場對12月降息的預期大幅降溫。CME FedWatch顯示，12月降息概率已從一個月前的90%以上、上周的60%驟降至當前的約40%。

　　日本首相府發布公告稱，首相高市早苗將於周二會見日本央行總裁植田和男。這將是高市早苗上月就任日本首相以來，與日本央行總裁的首次正式會面。另外，在周一公布的數據顯示，由於美國關稅對出口的打擊，日本第三季國內生產總值（GDP）環比年率為下滑1.8%，這是六個季度以來的首次下降。但日圓對此反應不大。當前美元兌日圓升見九個月高位，這讓市場警惕日本當局可能會採取干預措施來阻止日圓下跌。技術圖表見，RSI及隨機指數正為走高，倘若可明確持穩於155關口之上，估計美元兌日圓仍續見上行發展。較近支持預料在154水準，較大支撐將參考153.60及25天平均線152.80。阻力位回看155及156，之後參考156.80以至158水準。

　　加拿大方面，周一公布數據顯示，加拿大10月年通脹率降至2.2%，主要受汽油價格下跌、食品價格放緩及房貸利率跌破3%影響。由於今年取消了汽油碳稅，過去幾個月的按年物價漲幅持續受到壓制。加拿大統計局表示，若不計碳稅影響，10月消費者物價指數（CPI）按年上漲2.7%，低於9月的2.9%。加拿大央行此前已將通脹穩定列為暫停降息的主要理由之一，10月通脹進一步回落，可能增強央行維持當前2.25%政策利率的信心。美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已見重新回升，匯價重登200天平均線上方，可望美元兌加元有機會將再踏升軌，而從7月至今，整體美元兌加元運行於一上升通道內。阻力位預料在1.4140及通道頂部1.4180水準，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.40，之後看至通道底部1.3890及1.3850，下一級料為1.38水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

