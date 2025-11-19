大行晨報 - 加元短線料持續偏軟｜大行晨報

美國政府停擺終於結束，早前被延遲公布的重磅經濟數據在本周將陸續出爐，其中美國9月非農就業數據將於周四公布。美國聯儲局副主席杰斐遜（Philip Jefferson）表示，就業市場面臨的下行風險增加，但決策者在利率接近中性水平時應謹慎行事，以免抵消了早前抗通脹所做的努力，現在聯儲局利率水平已接近中性。不過，另一位美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）則明確表示會支持減息。市場揣測美聯儲貨幣政策委員會內部分歧日益加深，彭博利率期貨顯示，12月聯儲局減息概率已從10月會議前夕的近100%降至不足50%。美匯指數亦因此出現反彈，執筆之時正於99.5水平上落。



另一邊廂，受美元回暖及油價偏弱影響，加元近期走勢回軟，執筆之時美元兌加元再次回升至1.4水平之上。加拿大10月議息會議宣布繼續減息，將央行利率下調0.25厘，至2.25厘。結果符合市場預期。加央行稱減息主要是由於經濟偏軟。而因應加美兩國貿易衝突仍未解決，加拿大調低今年和明年加國經濟增長預期，將今年經濟增長由年初預測的1.8%下調至1.2%，明年經濟預測則降至1.1%。加拿大第二季國內生產總值（GDP）曾出現近兩年來首次萎縮，按年下挫1.6%，遜於市場預期的0.6%跌幅，為新冠疫情以來最大降幅，執筆之時第三季經濟數據暫未公布。筆者認為，加元短線走勢較為偏弱，美元兌加元現時仍然於6月形成的上升通道軌當中上落，年底前不排除測試1.42水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報