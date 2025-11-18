Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 贛鋒鋰業前景可期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
2025-11-18 02:00 HKT
產經 專欄
內容

　　在全球鋰電產業鏈景氣度持續回升的背景下，碳酸鋰市場呈現供需兩旺格局。近期期貨價格強勢突破每噸9萬元，單日漲幅逾5%。預期2026年碳酸鋰需求將增長30%至190萬噸，而供應增量僅25萬噸左右，供需平衡格局將為價格提供穩固支撐。若需求增速超預期達40%，價格可能突破每噸15萬至20萬元。當前新能源汽車與儲能市場持續火熱，帶動鋰電材料需求攀升，產業鏈各環節產能利用率維持高位，現貨市場供應偏緊。

　　贛鋒鋰業（1772）在此行業東風下，業績顯著改善，第3季度營收達62.5億元，環比增長35.7%，淨利潤大增417%至5.6億元。公司積極推進全球產能布局，計劃2030年前實現年產60萬噸碳酸鋰當量的供應能力。目前，四川生產基地5萬噸鋰鹽項目已完成調試，阿根廷Mali項目已投入運營，重慶、東莞等地的電池與儲能項目建設也在加速推進。與此同時，公司在固態電池領域取得重要突破，首代固液混合電池實現初步量產，二代技術研發進展順利，並持續推進硫化鋰、固體電解質等關鍵材料的開發工作。憑藉完善的產業鏈布局和技術儲備，贛鋒鋰業在鋰電產業長期向好的趨勢下，未來發展前景值得期待。目標價70元，止蝕價54元。筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

