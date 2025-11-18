朱紅 - 阿里創兩月低 博「20579」 | 窩輪熱炒特區

阿里千問App公測版上線，進軍AI to C市場並與ChatGPT展開全面競爭，未來計劃將地圖、外賣、辦公、學習等各類生活場景接入。阿里巴巴（9988）股價反覆偏軟，曾低見152.1元，創兩個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿5倍，明年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿3倍，明年6月到期。



外媒報道，索尼影業獲得泡泡瑪特（9992）人氣IP Labubu電影改編權，據悉目前該電影項目處於早期籌備階段。泡泡瑪特股價反覆靠穩，續於10天線在約215元附近好淡爭持。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「22285」，行使價260.12元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「20663」，行使價199.9元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



寧德時代公布股東黃世霖因自身資金需求等原因，擬場外出售約4563萬股A股，佔總股本1%。寧德時代（3750）股價持續受壓，首次失守50天線曾低見515.5元。投資者如看好寧德，可留意寧德認購證「21513」，行使價808元，實際槓桿8倍，明年4月到期。相反，如看淡寧德，可留意寧德認沽證「21322」，行使價388.68元，實際槓桿5倍，明年5月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅