聞風至 - 中航科工大成交異動可敲 | 鮮股落鑊

國產大飛機C919於中東參加航空展，市場資金趁機撈底C919概念股中航科工（2357），料為中航科工近期低位3.8元水平帶來更大支持力，昨日大成交均價4.028元成為另一重要參考指標。



中國商飛C919被視為中國航空自主化的象徵，意在打破空客與波音在窄體客機市場的壟斷。然而，其進軍國際市場的關鍵門檻——歐洲航空安全局（EASA）適航認證，進展緩慢，成為普及的最大障礙。據指，C919的認證流程可能需時3至6年，短期內無法完成。



但這是國際航線的難題，C919則正在國內航線發力，目前C919已在國內執飛多條航線，涵蓋北京、上海、成都、廣州等主要城市。最新，C919在中東的2025杜拜航空展上亮相，據報，包括中國南方航空C919在內的中國商飛生產的3架飛機將參加本次航展。



昨日中航科工股價見異動，早市曾抽升逾4%，高見4.09元，成交金額3.25億元，是上個交易日的接近3.9倍水平。



從現有消息分析，相信是市場資金期望C919在中東市場取得零的突破，若C919能成功打入中東國家的境內航線市場，將有望為其國際化戰略開闢全新突破口，並進一步撬動該區域對單通道機型的潛在需求。



中航科工是極少數在港上市的軍工股，旗下子公司在C919的中後機身、照明系統、警報系統，以及光、電連接器等，涉及機身結構、航電系統等多個領域都有參與，參與程度相當高。



然而，對於此類高端裝備製造商而言，我們的關注焦點不僅是首批定單的規模，而是在於後續潛在定單的放量空間，以及機隊規模擴張後所帶動的維修與替換需求所構成的長尾效應。這類「後市場」的穩定現金流，往往才是評估其中長期價值的關鍵所在。



聞風至