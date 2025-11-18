張日強 - 啟德貨尾減價盤紛現投資客出手 | 樓聲隨筆

市場氣氛漸見好轉，日前率先採取減價策略的啟德貨尾盤，由於減幅高達20%，隨即成為市場新焦點，用家及投資者紛紛湧出來，當中以大手投資客最為矚目，該盤於上周開售並取得銷情報捷的效果，反映減價盤在市場的號召力，發展商同時亦測試出市場承接力，並部署下一輪開售策略，預期往後推售的新盤仍會採取較審慎策略開價。



連環減息效應下，整體樓市氣氛向好，發展商見市況急速回穩，隨即加快推盤步伐，日前啟德新盤及貨尾盤先後開價搶攻，部分發展商為求搶市場焦點，採取減價策略限量推出發售，平均每呎開價約1.8萬，較區內其他新盤及貨尾低約20%，低價開盤果然取得理想反應，並收到預期的效果，單日更即沽逾70伙，除了用家吸納外，還有不少投資客，部分更獲大手客連環購入2至3伙，反映銀行減息對投資者的入市動力相對活躍，該盤以減價出擊，隨即引領各路客源湧出來。



事實上，連環減息效應下，令整體樓市氣氛大為改善，日前開售的灣仔及啟德新盤均同樣報捷，已搶先開出紅盤，發展商為求引起市場注目，低價推盤是必然之選，其中油塘新盤最受市場關注，該盤日前以低市價搶灘，每呎開價1.45萬更是近9年以來市區及鐵路最平新盤，由於開價極具競爭力，隨即成為市場新焦點。至於啟德新盤則以減價作招徠，平均每呎1.8萬同樣有一定的號召力，並且引領各路客源湧出來搶盤。



張日強