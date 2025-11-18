大行晨報 - 觀望美數據發布 美元暫走穩｜大行晨報

美元周一稍為走穩，受惠於市場謹慎情緒，市場人士在美國經濟數據回歸之前調整倉位。本周市場焦點將為延遲發布的美國經濟數據；上周多位美聯儲官員集中釋放鷹派訊號，強調通脹上行風險，淡化勞動力市場惡化的擔憂，導致市場對12月降息的預期大幅降溫。



CME FedWatch顯示，12月降息概率已從一個月前的90%以上、上周的60%驟降至當前的約42%。另外，投資者對美國總統特朗普就200多種食品徵收關稅舉措出現大轉彎的反應平淡。另一邊廂，歐洲央行的政策表態與歐羅區經濟基本面分化，則使歐羅走勢增添不確定性。



歐羅兌美元上周持續走高，周四升見1.1655，為10月29日以來最高水準。據五位知情官員透露，歐洲金融穩定官員正在討論是否建立一種替代美聯儲融資支持機制的方案，考慮將非美聯儲持有的美元集中成資金池，以在特朗普政府治下減少對美國的依賴。技術圖表可見，匯價上周兩日受制100天平均線，至本周一出現回落，令至RSI及隨機指數亦見掉頭走低，目前位於1.1590的25天平均線將更呈重要，需慎防若為下破，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後支持位會回看1.15及1.1460，下一級支撐指向200天平均線1.1380。阻力位料為1.1630及100天平均線1.1660，較大阻力參考10月17日高位1.1728。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正在走低，MACD指標下破訊號線，或見紐元仍見承壓探低。支持位估計為0.5640及0.5580，下一級關鍵指向0.55及0.5460水準。至於較近阻力將看0.57及0.5750，向上仍然估計在0.58水準仍會面臨較大阻力，上月底觸及的高位就在0.5801；進一步預估在0.60關口。



