大行晨報 - 歐羅50天線成關鍵｜大行晨報

美國9月非農就業數據早前因美國政府停擺而延誤發布，有關數據將會在本周出爐。美國勞工統計局上周五表示，將於本周四發布美國9月非農就業數據。美國商務部則表示，將於11月26日公布10月個人消費支出（PCE）物價指數，以及第三季國內生產總值。不過，美國政府結束停擺後，這些經濟數據仍有可能斷檔，白宮首席經濟顧問哈塞特表示，10月數據可能不包含失業率。有關言論令交易員擔憂美國經濟前景不明。儘管多位聯儲局官員近期就貨幣政策發表偏鷹派言論，但仍然未能支持美元走勢。美匯指數連續5個交易日下挫後，暫時於99水平止跌，執筆之時正於99.4附近徘徊。



歐洲央行10月議息會議維持利率不變，結果符合市場預期。行長拉加德稱，區內通脹現時仍接近2%的中期目標，不會對未來的利率路徑作出預先特定的承諾，未來議息時將根據屆時數據，並按逐次會議作出決定。歐羅區10月消費者物價指數初值按年升2.1%，符合市場預期，前值升2.2%。剔除能源、食品及煙酒價格後的核心通脹10月初值按年升2.4%，升幅與前值相同，市場原預期升幅放緩至2.3%。



在聯儲局官員發表鷹派言論後，彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局12月續減息的概率跌至約五成，不過市場預計歐洲央行12月議息會議將按兵不動。若果美國12月不減息，美歐兩間央行的利率差有望縮窄。歐羅兌美元11月5日低見1.1469後，曾連升7個交易日，重返1.16水平之上，執筆之時正上試50天線水平，多項技術指標顯示歐羅仍有上升空間。筆者認為，歐羅兌美元於50天線為關鍵，若能成功上試並守穩50天線，歐羅則有望重返1.175水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報