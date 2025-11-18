Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 歐羅50天線成關鍵｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-18 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國9月非農就業數據早前因美國政府停擺而延誤發布，有關數據將會在本周出爐。美國勞工統計局上周五表示，將於本周四發布美國9月非農就業數據。美國商務部則表示，將於11月26日公布10月個人消費支出（PCE）物價指數，以及第三季國內生產總值。不過，美國政府結束停擺後，這些經濟數據仍有可能斷檔，白宮首席經濟顧問哈塞特表示，10月數據可能不包含失業率。有關言論令交易員擔憂美國經濟前景不明。儘管多位聯儲局官員近期就貨幣政策發表偏鷹派言論，但仍然未能支持美元走勢。美匯指數連續5個交易日下挫後，暫時於99水平止跌，執筆之時正於99.4附近徘徊。

　　歐洲央行10月議息會議維持利率不變，結果符合市場預期。行長拉加德稱，區內通脹現時仍接近2%的中期目標，不會對未來的利率路徑作出預先特定的承諾，未來議息時將根據屆時數據，並按逐次會議作出決定。歐羅區10月消費者物價指數初值按年升2.1%，符合市場預期，前值升2.2%。剔除能源、食品及煙酒價格後的核心通脹10月初值按年升2.4%，升幅與前值相同，市場原預期升幅放緩至2.3%。

　　在聯儲局官員發表鷹派言論後，彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局12月續減息的概率跌至約五成，不過市場預計歐洲央行12月議息會議將按兵不動。若果美國12月不減息，美歐兩間央行的利率差有望縮窄。歐羅兌美元11月5日低見1.1469後，曾連升7個交易日，重返1.16水平之上，執筆之時正上試50天線水平，多項技術指標顯示歐羅仍有上升空間。筆者認為，歐羅兌美元於50天線為關鍵，若能成功上試並守穩50天線，歐羅則有望重返1.175水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 美元兌日圓衝上155關 誘發干預疑慮｜大行晨報
　　美元周一稍為走穩，受惠於市場謹慎情緒，市場人士在美國經濟數據回歸之前調整倉位。本周市場焦點將為延遲發布的美國經濟數據；上周多位美聯儲官員集中釋放鷹派訊號，強調通脹上行風險，淡化勞動力市場惡化的擔憂，導致市場對12月降息的預期大幅降溫。CME FedWatch顯示，12月降息概率已從一個月前的90%以上、上周的60%驟降至當前的約40%。 　　日本首相府發布公告稱，首相高市早苗將於周二會見
2025-11-19 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 觀望美數據發布 美元暫走穩｜大行晨報
　　美元周一稍為走穩，受惠於市場謹慎情緒，市場人士在美國經濟數據回歸之前調整倉位。本周市場焦點將為延遲發布的美國經濟數據；上周多位美聯儲官員集中釋放鷹派訊號，強調通脹上行風險，淡化勞動力市場惡化的擔憂，導致市場對12月降息的預期大幅降溫。 　　CME FedWatch顯示，12月降息概率已從一個月前的90%以上、上周的60%驟降至當前的約42%。另外，投資者對美國總統特朗普就200多種食品徵
2025-11-18 02:00 HKT
大行晨報