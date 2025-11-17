Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美本周補發9月非農數據 | 大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-17 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國勞工統計局公布，本周四將發布9月非農就業報告，周五發布9月實際薪資等數據。商務部則指，11月26日公布10月個人收支及PCE物價指數，第3季GDP亦將於稍後發布。彭博分析美國各州數據，估計截至11月8日止一周，每周首次申領失業救濟人數按周減至約22.6萬人。

　　另外，特朗普政府與瑞士達成貿易框架協議，瑞士承諾與美國實現貿易平衡，預計在2028年前消除目前美國對瑞士逆差385億美元，不徵收有損害的數字服務稅，並鼓勵企業向美國投資至少2000億美元。

　　美國達拉斯聯儲總裁洛根表示，她不支持聯儲局12月議息會議減息，因為嫌通脹太高，且有上升趨勢。堪薩斯聯儲總裁施密德表示，進一步減息可能會造成持久通脹效應。聯儲局理事米蘭則稱，數據支持FOMC繼續減息。CME美聯儲監測工具顯示，美聯儲12月10日維持利率3.75至4厘不變的機會為56%，減息25點子的機會達44%。美匯指數上周五收市，在99.27水平整固，趨勢往下，上方阻力99.80、100.20。

　　由於英國財政責任辦公室（OBR）報告指，強勁的收入和穩健的工資表現使300億英鎊的財政缺口縮小至200億英鎊，市場對英國央行在12月政策會議上減息的預期加劇，對英鎊造成拖累。國際勞工組織（ILO）失業率躍升至5%，而經濟僅微增0.1%。英鎊上周五收市，在1.3166水平整固，趨勢往下，上方阻力1.3220、1.3280、1.3360。

英央行減息降期增

　　在歐洲，數據顯示經濟在第三季度按季增長0.2%。國內生產總值（GDP）按年增長率從1.3%上調至1.4%。歐羅兌美元保持看跌趨勢，未能突破50天線1.1659。短期動能有所改善，相對強弱指數（RSI）上升，顯示看漲壓力增強。若能突破50天線，將挑戰1.1700水平。相反，若歐羅跌破1.1600，20天線支持在1.1583，隨後是1.1500。

　　美國能源訊息署（EIA）預測，明年全球石油市場將出現每日220萬桶的過剩。因此，布倫特原油的價格預計將跌至每桶55美元的平均水平。EIA略微上調了對美國原油產量的預測，料本月將達到每日1386萬桶的創紀錄水平。紐約期油上周五收於每桶59.92美元，趨勢往下，上方阻力62.80、64.20、67.40美元。

　　現貨金曾挫3.33%，低見每盎司4032.47美元，收報4085.19，仍跌2.07%。黃金價格跌至4032美元的4日低點，但其上升趨勢仍然存在，若能回升至4100美元附近，挑戰4100至4200美元區間。

獨立外匯分析員  
徐惠芳
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
市場目前預期儲局12月降息的可能性不足50%。
大行晨報 - 減息前景充斥變數 美元暫且喘穩 | 大行晨報
&nbsp; &nbsp; 上周美國政府重新開放，非但沒有恢復市場信心，反而加劇了避險情緒。投資者擔心一旦經濟數據再次開始發佈，其中存在的缺失將推遲或阻礙美聯儲的降息計劃。白宮經濟顧問哈西特表示，10月份的通脹數據能否公布尚存疑問，就業報告也不會包括失業率，因為計算失業率所依據的家庭調查尚未進行。此外，近幾日，幾位美聯儲官員也對下個月的寬鬆政策表示保留意見，他們對通脹感到擔憂，而勞動力市場看似趨於
2025-11-17 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 需求過剩令油價受壓｜大行晨報
　　美國眾議院即將就臨時撥款法案進行表決。白宮稱政府長時間停擺可能導致10月就業和通脹數據永遠不會發布。美匯指數本周以來小幅回落，執筆之時逐漸逼近99水平關口。商品市場方面，石油輸出國組織及其盟友國（OPEC+）將第三季度全球原油市場的預估從「供應短缺」調整為「供應過剩」。OPEC本周三發布的月度報告顯示，其對今年全球石油需求每日增長預計為130萬桶，與10月預測一致，惟該組織預計第三季全球石油供
2025-11-14 02:00 HKT
大行晨報