大行晨報 - 美本周補發9月非農數據 | 大行晨報

美國勞工統計局公布，本周四將發布9月非農就業報告，周五發布9月實際薪資等數據。商務部則指，11月26日公布10月個人收支及PCE物價指數，第3季GDP亦將於稍後發布。彭博分析美國各州數據，估計截至11月8日止一周，每周首次申領失業救濟人數按周減至約22.6萬人。



另外，特朗普政府與瑞士達成貿易框架協議，瑞士承諾與美國實現貿易平衡，預計在2028年前消除目前美國對瑞士逆差385億美元，不徵收有損害的數字服務稅，並鼓勵企業向美國投資至少2000億美元。



美國達拉斯聯儲總裁洛根表示，她不支持聯儲局12月議息會議減息，因為嫌通脹太高，且有上升趨勢。堪薩斯聯儲總裁施密德表示，進一步減息可能會造成持久通脹效應。聯儲局理事米蘭則稱，數據支持FOMC繼續減息。CME美聯儲監測工具顯示，美聯儲12月10日維持利率3.75至4厘不變的機會為56%，減息25點子的機會達44%。美匯指數上周五收市，在99.27水平整固，趨勢往下，上方阻力99.80、100.20。



由於英國財政責任辦公室（OBR）報告指，強勁的收入和穩健的工資表現使300億英鎊的財政缺口縮小至200億英鎊，市場對英國央行在12月政策會議上減息的預期加劇，對英鎊造成拖累。國際勞工組織（ILO）失業率躍升至5%，而經濟僅微增0.1%。英鎊上周五收市，在1.3166水平整固，趨勢往下，上方阻力1.3220、1.3280、1.3360。



英央行減息降期增



在歐洲，數據顯示經濟在第三季度按季增長0.2%。國內生產總值（GDP）按年增長率從1.3%上調至1.4%。歐羅兌美元保持看跌趨勢，未能突破50天線1.1659。短期動能有所改善，相對強弱指數（RSI）上升，顯示看漲壓力增強。若能突破50天線，將挑戰1.1700水平。相反，若歐羅跌破1.1600，20天線支持在1.1583，隨後是1.1500。



美國能源訊息署（EIA）預測，明年全球石油市場將出現每日220萬桶的過剩。因此，布倫特原油的價格預計將跌至每桶55美元的平均水平。EIA略微上調了對美國原油產量的預測，料本月將達到每日1386萬桶的創紀錄水平。紐約期油上周五收於每桶59.92美元，趨勢往下，上方阻力62.80、64.20、67.40美元。



現貨金曾挫3.33%，低見每盎司4032.47美元，收報4085.19，仍跌2.07%。黃金價格跌至4032美元的4日低點，但其上升趨勢仍然存在，若能回升至4100美元附近，挑戰4100至4200美元區間。



獨立外匯分析員

徐惠芳

大行晨報