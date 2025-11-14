朱紅 - 小米低位徘徊 留意「15276」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）公布，今年「雙十一」全渠道累計支付金額逾290億元人民幣。其中在高端市場，小米17 Pro Max在6000元人民幣以上價位段的國產手機市場中，在銷量與銷售額稱冠。公司將於下周二（18日）公布業績，券商報告預期小米第3季總收入及經調整淨利潤將實現按年分別增長兩成二及六成。小米股價連續兩日反彈，重上10天線43元附近。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。

有內媒指今年雙11降溫，促銷訊息的發送頻率亦較往年大幅降低，報道指歸因於消費降級、消費者理性消費，以及參與促銷壓制商家經營利潤等，品牌方亦悄然調整策略，從以往的重視短期銷量至重視長期的客戶維護，聚焦於滿足消費者的真實需求。阿里巴巴（9988）將於本周公布業績，股價連跌兩日後反彈，重上50天線160元，如看好阿里，可留意阿里認購證「20810」，行使價210.08元，實際槓桿7倍，明年3月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「20718」，行使價142.78元，實際槓桿5倍，明年3月到期。

恒指昨日升越27000關，過去5個交易日，有2.7億元流入恒指熊證，同時有2.4億元流出恒指牛證。如看好恒指可留意認購證「19678」，行使價29145點，實際槓桿14倍，明年2月到期；或可留意恒指牛證「68264」，收回價26649點，實際槓桿43倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意認沽證「21317」，行使價25671點，實際槓桿10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「60082」，收回價27588點，實際槓桿37倍，28年3月到期。

重要聲明：本料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅