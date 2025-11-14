利貞 - 比亞迪電子中長線看44.5元 | 實力股起底

比亞迪電子（285）今年第3季收入符合預期，但淨利潤受智能手機零件業務疲弱、新智能產品收入下降和毛利率下跌所拖累，新能源汽車業務則保持穩定增長。相信集團仍處於轉型期，正朝向綜合型零件與組裝供應商發展，並將伺服器等高技術門檻業務的銷售佔比提升，料自明年起會開始見到成果。看好集團具備多元增長驅動力，將實現可持續增長。建議可於34.2元買入，中長線目標價44.5元。比亞迪電子昨天收報35.3元，升0.02元，升幅0.06%。



具多元增長驅動力



儘管比亞迪電子今年第3、4季業績將受美國客戶金屬外殼材料變更，以及比亞迪汽車出貨量增速放緩的影響，然而集團應可受惠於折疊屏鈦合金手機外殼的推出，預計其金屬外殼業務將在2026年迎來強勁增長。管理層預期第4季收入和毛利率將持平，主要受iPhone零件拖累及AI伺服器項目延遲，但可受惠於零件升級、新智能家居產品推出、新能源汽車高端產品增長以及AI伺服器項目出貨，推動2026年收入增長更強勁。



集團的汽車業務因比亞迪汽車銷量低於預期而受拖累，預計2025年汽車業務收入將達250億元人民幣。但隨智能駕駛與智能懸掛系統在比亞迪車型中普及率提升，料2026年每車平均收入有望持續上漲，帶動汽車業務收入增長。



里昂早前指，根據輝達的資訊，比亞迪電子將成為輝達新型800VDC AI伺服器架構的電源組件供應商，使比亞迪電子有機會成為輝達AI伺服器系統中的整體AI伺服器解決方案供應商。此外，蘋果正與比亞迪電子合作，即將推出的桌面機械人與家庭中樞，此機械人與家庭中樞業務預計將成為比亞迪電子的新業務成長動力。



比亞迪電子截至2025年9月底止首3季業績，錄得營業額1232.85億元（人民幣，下同），按年升0.9%。純利31.37億元，按年升2.4%；每股盈利1.39元，按年升2.4%。單計第三季，收入427億元，按年跌2%，主要受零件業務疲弱及智能產品業務影響。淨利潤為14億元，按年跌9%，按季升27%。毛利率為6.9%，按年跌1.6個百分點、按季跌0.5個百分點。

利貞