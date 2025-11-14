聞風至 - 敏實添AI概念不容忽視 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　港股三連升後，恒生指數周四曾下跌189點見26733點。惟午後在阿里巴巴（9988）發力帶動下，大市掉頭向上，最多曾一度倒升266點見27188點，最終收報27073點，升150點，成功收復兩萬七關。全日成交金額增至2706.7億元。

　　大市昨日能倒升，全憑阿里的AI概念帶起，不如把握市場最新風向，吼實敏實集團（425），該股有齊AI上游概念、機械人概念幾大熱炒主題，更吸引之處，是該股動態市盈率僅約15倍水平，在內地AI基建需求爆發下，敏實潛在憧憬不容忽視。

　　阿里巴巴於昨日低開1.85%，曾跌逾2%，後因市場傳出，阿里已秘密啟動「千問」項目，基於Qwen最強模型打造一款同名個人AI助手「千問APP」，全面對標ChatGPT，意欲加入全球AI應用的頂級競賽。

　　消息一出阿里巴巴股價即見大彈，最終收升近3%，走勢之強亦令港股由跌轉升，一眾熱炒主題亦受氣氛帶動回升，一改近半個月的頹勢。

　　市場熱錢出現回流跡象，首選目標應該是一線的AI概念、機械人概念、自動駕駛概念股，敏實集團正是合適對象之一。

　　敏實集團原為全球領先的汽車零部件供應商，專注於車身結構件、裝飾件、電池盒等，近年開始積極進軍AI與人形機械人領域，與智元機器人展開戰略合作，聚焦智能外飾、電子皮膚與無線充電等前沿技術。

　　集團早前宣布，已獲得來自一間台灣AI服務器廠商的定單，精確實業將按照客戶規格要求進行AI服務器浸沒式液冷櫃的設計、開發及生產，目前已通過該客戶針對浸沒式液冷櫃的技術驗證，預期相關產品將於11月中旬開始分批交付。

拓AI服務器液冷系統業務

　　公告指出，為滿足上述定單的交付以及未來潛在定單需求，敏實已與福曼科技成立合資公司，共同拓展AI服務器液冷系統相關業務，並已於嘉興建設相關生產工廠。至今該廠房已具備小批量生產能力，預計至年底可達到大批量生產水平。

　　由此可見，敏實的高端製造技術在AI相關產品領域如魚得水，不僅技術相容度高，亦具備跨界整合的靈活性。其股價卻僅相當於動態市盈率約15倍，但集團去年純利增長達22%，今年上半年純利續增19.5%，增速維持在接近兩成水平，現價估值實未反映其雙位數的純利增速之餘，更未反映新接得的AI液冷系統定單。

聞風至

