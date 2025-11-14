張日強 - 新盤連番報捷後市有動力 | 樓聲隨筆

受惠連環減息效應，新盤及貨尾盤銷情持續活躍，用家及投資者更大舉入市，尤其近日多個新盤開售均連番報捷紅盤高開，反映市場氣氛已急速好轉，加上發展商採取審慎策略，先求量後求價，推盤時往往以低價出擊，率先搶市場焦點更力搶客源，在一眾新盤連番催谷下，開價將極具競爭力，搶客戰仍會持續，預期後市動力仍極具挑戰。



市場氣氛已見好轉，多個新盤及貨尾盤都相繼排隊出籠，當中以新盤最受市場注目，受惠連環減息的效應，發展商隨即把握時機，加快推盤步伐，近1至2周新盤開價明顯有一定的優惠，往往以低價開盤，加上付款條件吸引，絕對有能力吸引各路客源垂青，日前先後開售的灣仔新盤及昨日推售的啟德新盤，兩盤均取得銷情報捷的實況，當中投資客及大手客更加入搶貨行列，以致出現貨少人多的局面，相信是受到發展商限量推盤所造成的效果，料短期內新盤銷情仍有不俗表現。



事實上，連環減息效應下，用家及投資者蜂擁而上，新盤及二手樓同樣有不俗的表現，發展商見市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，剛剛開價的油塘新盤更以低市價逾10%推售，除搶奪用家客源外，明顯有意力吸市場投資客源，至於啟德新盤更以大劈價形式搶攻，並且大手客最多可購10伙為賣點，相信連環減息的強大威力，足以吸引大批投資者入市。



張日強