朱紅 - 阿里績前部署「20810」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
2025-11-12 02:00 HKT
　　恰逢各平台「雙11」促銷之際，國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，內容提到嚴格規範促銷行為，杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為。阿里巴巴（9988）將於本周公布業績，股價持續在160元附近徘徊，如看好阿里可留意認購證「20810」，行使價210.08元，實際槓桿7倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意認沽證「20718」，行使價142.78元，實際槓桿5倍，明年3月到期。

　　友邦保險（1299）第3季新業務價值增長25%至14.76億美元，創季度新高，集團在18個市場中有11個市場實現雙位數字增長。友邦股價績後持續上揚，升至一年新高度83.55元水平附近。如看好友邦可留意認購證「17967」，行使價93.88元，實際槓桿11倍，明年1月到期。如看淡友邦可留意認沽證「21872」，行使價60.08元，實際槓桿8倍，明年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

朱紅

