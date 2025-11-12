輪商精選 - 控創新高 敲「13113」購 | 窩輪熱炒特區

如計及除息及除權因素，滙控（005）及渣打（2888）周二均創3年新高。市場關注銀行業前景會否出現改善，據彭博智庫分析指，今年以來，香港銀行業的外匯貸款有明顯增長，帶動整體貸款需求回升。雖然商業地產市場壓力和外圍貿易政策等不明朗因素仍然存在，但目前商業地產相關貸款只佔銀行總貸款約14%。彭博分析又指近期香港銀行同業拆息（Hibor）有所上升，但隨着美國有機會繼續減息，未來Hibor或會回落，或有助刺激更多借貸需求。



滙控周二收報112元水平，如認為升勢尚未結束可注意滙豐認購證「13113」，行使價118.98元，實際槓桿約6.9倍，26年9月到期；如認為後市有下跌空間，可參考滙豐認沽證「18616」，行使價94.44元，實際槓桿約7.2倍，26年7月到期。



渣打周二曾觸及170元水平，其後收市報168.9元，錄4連升，如投資者看好渣打正股後市，可參考渣打認購證「18470」，行使價180.88元，實際槓桿約6.4倍，26年2月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



