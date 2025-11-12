Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 龍光重新出發破位有望 | 鮮股落鑊

聞風至
2025-11-12
內房股龍光集團（3380）債務重組相信已接近尾聲，股價亦已由谷底價0.8至1元水平緩步爬上，昨日收報1.58元，與7月10日大棍抽升的高位1.68元僅咫尺之遙，一旦突破會是強烈上升訊號。

　　今年初龍光拋出境外債務重組方案，方案包括四個選項，分別為現金支付、短期債券及強制可換股債券、強制可換股債券，以及長期債券。債權人可自由地把部分或全數本金選擇上述一個或多個選項。其中，強制可換股債券的轉股價為6元，轉換日期為發行日第6、12和18個月及到期日。

　　集團於9月份已公布，公司「境外債務」本金總額逾80%的同意債權人已加入經修訂整體CSA（債權人支持協議）。這意味成事機會極大，完成債務重組後，將可處置達75.6億美元的境外債（折合約589.68億港元）。

　　市場一直憧憬中央將祭出更大的招數幫助房行業捱過寒冬，而內房股勝在估值極低殘，以龍光集團昨日收市價1.58元計，僅相當於資產淨值3.3元的半價水平，若考慮到債務重組後負債大減，實際價值可能會更高。

　　其中一個關鍵因素，是A股上證綜指近日正在4000點關口爭持，成功突破4000點是港股及國內經濟能夠進一步向好的關鍵，因其背後帶來的財富效應，將會引發外資熱錢回流與消費信心回暖，繼而形成正向循環。

　　龍光集團債務重組進展順利，加上估值仍處低位，一旦突破1.68元關口，或引發技術性追入潮。若中央政策進一步扶持房地產行業，疊加負債大幅削減，龍光有望重估資產價值，迎來估值修復行情。

聞風至

