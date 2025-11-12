Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸 - 冠君財務穩健 高息吸引 | 陸叔講股

陳永陸
2025-11-12 02:00 HKT
產經 專欄
香港零售市道終現止跌回穩跡象，香港第3季經季節性調整的零售業總銷貨價值按季上升1.4%，數據或反映消費情緒與經濟相關。現時近期樓市有見底跡象，冠君產業信託（2778）亦認為，寫字樓需求回升。再者，近月香港IPO市場暢旺，政府今年推出多項盛事及金融峰會，體現市場積極求變及創新的精神。

　　冠君產業信託認為，本地及旅客消費模式正轉變，香港在體驗式消費領域具備強大競爭力，呼籲零售及旅遊業界創新，以滿足消費者對「情緒價值」及體驗式需求的追求。似乎冠君也在轉型中，冠君旗下朗豪坊商場積極布局體驗式店舖。事實上，IP經濟就是賣情緒價值，朗豪坊引入Chiikawa拉麵店，並於暑假舉辦《Baby Oysters Mart》五感體驗活動，旨在「stay local, trend global」——植根本地文化，同時將全球潮流帶給消費者。此舉不僅提升商場吸引力，更強化其作為體驗式消費樞紐的定位。

　　為進一步重建消費者信心，朗豪坊辦公大樓聯同香港零售管理協會推出全港首個《專業優質服務約章》，針對美容、健康及醫療服務行業設立專業認證與監督機制。此約章將朗豪坊辦公大樓轉型為「健康商業生態圈的核心樞紐」，不僅釋除消費者對半零售服務專業及安全的疑慮，還能提升租戶知名度、吸引新客群，並助冠君招攬優質租戶，樹立行業標竿。

　　財務表現方面，冠君上半年可分派收入達4.76億元，按年跌12.6%，每基金單位分派減至7.01仙，下跌13.3%，大致符合市場預期，顯示管理層在挑戰環境下的應對能力。中期租金收益總額為10.29億元，按年跌7.6%，主要受續租租金下滑及零售銷售疲軟影響。然而，出租率維持高位，截至6月底，花園道三號寫字樓出租率80.7%（較去年底降1.9個百分點），朗豪坊辦公樓86.9%（輕微回落），而朗豪坊商場更保持99.2%的近滿租水平，彰顯資產韌性。公司財務管理穩健，完成12億元銀行貸款及中期票據再融資，新貸款人加入銀團，未提取備用信貸額度達29億元，提供充裕流動性。

　　冠君在市場逆風中展現靈活性與前瞻性，隨着減息預期升溫及經濟逐步回暖，租金前景有望改善，未來派息將更有吸引力。冠君現價相等於預期息率約5.8厘，屬吸引，可予留意。

資深獨立股評人
陳永陸

