張日強 - 油塘新盤震撼低價搶市場焦點 | 樓聲隨筆

張日強
2025-11-12 02:00 HKT
產經 專欄
市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情連番報捷，發展商亦趁勢把握時機，多個新盤急急排隊逐一登場應市，市場競爭明顯升溫，以致發展商推盤時採取審慎策略，昨日油塘新盤正式開價，發展商以低價搶攻，每呎開價約1.48萬，入場價423萬，相比約2年前同區另一新盤推出的「深水炸彈價」還要低，亦較市價低約6%至19%，反映今次發展商有意採取低價震撼策略搶市場焦點，從而引領各路客源湧出來。

　　受惠連環減息效應，整體樓市氣氛急速好轉，新盤及貨尾盤等銷情理想，發展商隨即乘勢推盤應市，多個新盤如雨後春筍般排隊出擊，昨日油塘新盤迅速開價，首批推出150伙，單位面積約293至431呎不等，每呎開價約1.45萬，最低入場價約423萬，開價較2年前另一新盤推出的「深水炸彈價」每呎1.49萬還要低，亦較同區樓盤低約6%至19%，翻查資料，有關開價更是過去9年以來最低新盤呎價，對上一個新盤最低價為啟德1號，當時每呎開價約1.44萬，反映發展商今次開價極度克制，以低價出擊引領各路客源，並以先求量後求價搶奪市場焦點。

　　事實上，受惠連環減息效應，發展商近2周先後加快推盤步伐，並連番取得理想銷情，最新推出的油塘新盤以低價出擊搶攻，由於主打細單位，亦是市場最受追捧戶型，加上首批定價在市區及鐵路盤來說算低呎價，預期市場反應不俗，預期除吸納用家外，投資客更是目標。

