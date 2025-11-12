Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 百度目標價141.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-11-12 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　在全球人工智能與自動駕駛技術快速發展的背景下，百度集團（9888）近期在國際市場與智能硬件領域接連取得突破。旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，獲得阿布扎比綜合交通中心頒發的首批全無人商業化運營許可，標誌百度首次在中國以外地區啟動面向公眾的規模化全無人運營，此舉不僅驗證其技術實力，更為海外市場拓展樹立重要里程碑。自今年3月進入阿布扎比市場以來，百度與當地自動駕駛出行公司AutoGo達成戰略合作，計劃於特定區域部署第六代無人車，並目標在2026年實現全無人運營，共同打造該地區規模最大的無人車隊。與此同時，百度在消費端AI應用亦持續創新，推出的小度AI眼鏡Pro搭載高通驍龍AR1晶片與SONY 1200萬像素傳感器，整合拍攝、AI翻譯、錄音及識物等多功能，以2299元人民幣的定位進軍智能穿戴市場，展現其「AI生態+硬件落地」的協同策略。

　　隨着AI技術商業化進程加速，百度憑藉其在自動駕駛與智能硬件雙線的紮實布局，不僅強化其作為AI領導者的技術形象，更為未來營收增長開拓多元動能。目標價141.5元，止蝕價113元。

　　筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
鄧聲興 - 周六福現價吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　周六福（6168）現有4000間分店，今年將在港澳增10分店，明年計劃在港增15間分店，澳門5間，2間在新加坡，3間在菲律賓。分店採聯營合夥制，優勢互補。國家最近取消飾金增值稅減免，對零售金飾商難免有影響。惟消息公布後，其股價仍上升，對集團影響不大。建議現價吸納。 　　筆者未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2025-11-17 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興 - 贛鋒鋰業受惠行業復甦 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　近期鋰電行業顯著回暖，六氟磷酸鋰價格在一個多月內漲幅高達99%，創近期新高。同時，10月份鋰電全產業鏈呈現強勁增長，碳酸鋰月度總產量按月增長6%，按年大升55%，行業開工率維持在74.4%的高位，預計11月需求仍將持續旺盛。在此行業復甦背景下，贛鋒鋰業（1772）2025年第3季度業績表現亮眼，實現營業收入62.49億元人民幣，按年增長44.1%，歸屬於股東的淨利潤達5.57億元，按年大幅增長
2025-11-11 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水