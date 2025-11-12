鄧聲興 - 百度目標價141.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

在全球人工智能與自動駕駛技術快速發展的背景下，百度集團（9888）近期在國際市場與智能硬件領域接連取得突破。旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，獲得阿布扎比綜合交通中心頒發的首批全無人商業化運營許可，標誌百度首次在中國以外地區啟動面向公眾的規模化全無人運營，此舉不僅驗證其技術實力，更為海外市場拓展樹立重要里程碑。自今年3月進入阿布扎比市場以來，百度與當地自動駕駛出行公司AutoGo達成戰略合作，計劃於特定區域部署第六代無人車，並目標在2026年實現全無人運營，共同打造該地區規模最大的無人車隊。與此同時，百度在消費端AI應用亦持續創新，推出的小度AI眼鏡Pro搭載高通驍龍AR1晶片與SONY 1200萬像素傳感器，整合拍攝、AI翻譯、錄音及識物等多功能，以2299元人民幣的定位進軍智能穿戴市場，展現其「AI生態+硬件落地」的協同策略。



隨着AI技術商業化進程加速，百度憑藉其在自動駕駛與智能硬件雙線的紮實布局，不僅強化其作為AI領導者的技術形象，更為未來營收增長開拓多元動能。目標價141.5元，止蝕價113元。



筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興