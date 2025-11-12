大行晨報 - 英鎊維持走穩 關注英國數據｜大行晨報

美國參議院周日推進一項旨在重開政府的措施，推進眾議院通過的一項法案，這將使撥款延長至1月30日，並包括三項全年撥款法案。該議案要成為法律，還有許多步驟需要完成。參議院必須先達成兩黨共識，才能迅速推進最終表決，眾議院也必須批准議案，然後才能提交給特朗普簽署成法。



眾議院議長約翰遜周一表示，他希望盡快就議案進行表決。周一是聯邦政府停擺的第41天，停擺導致工人被逼無薪休假，食品援助中斷，空中交通管制人員短缺導致航班受阻。周一美國聯邦政府或將恢復運轉的跡象提振了市場風險情緒。澳元等風險敏感型貨幣周一上漲，避險貨幣日圓則告下跌，人們的關注點將轉移到美國經濟數據上，特別是非農就業數據，該數據自一個多月前政府停擺以來一直沒有發布。市場目前預計美聯儲在12月降息的可能性約為63%。



英鎊兌美元周一繼續走穩，而市場在觀望本周公布的重要經濟數據，以了解其對英國央行的影響。英倫銀行上周四維持利率穩定，但投票結果顯示分歧明顯，五位決策者投票贊成維持利率不變，四位主張降息，市場關注焦點從而轉移到央行12月的會議上，這意味本周的經濟數據將非常重要。周二英國最新公布的就業數據全面弱於預期，截至9月的3個月失業率升至5.0%，超出市場預期的4.9%。數據促使市場大幅上調英國央行12月降息預期，概率從周一的57%急升至74%。接下來，英國周四將公布

GDP、服務業、工業和製造業產出、貿易和建築業產出。市場人士也在觀望11月底發布的英國預算報告。英鎊兌美元上月先後失守200天及250天平均線，縱然短線可持穩整固，但延伸發展預料仍會以下行為主，尤其當前1.30的心理關口若然也是守不住，則或見跌幅亦將加劇。其後支持料為1.2800以至1.2710。阻力位則參考1.32及25天平均線1.3270，較大阻力看至50天平均線1.3380水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報