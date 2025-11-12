Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 英鎊維持走穩 關注英國數據｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-12 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國參議院周日推進一項旨在重開政府的措施，推進眾議院通過的一項法案，這將使撥款延長至1月30日，並包括三項全年撥款法案。該議案要成為法律，還有許多步驟需要完成。參議院必須先達成兩黨共識，才能迅速推進最終表決，眾議院也必須批准議案，然後才能提交給特朗普簽署成法。

　　眾議院議長約翰遜周一表示，他希望盡快就議案進行表決。周一是聯邦政府停擺的第41天，停擺導致工人被逼無薪休假，食品援助中斷，空中交通管制人員短缺導致航班受阻。周一美國聯邦政府或將恢復運轉的跡象提振了市場風險情緒。澳元等風險敏感型貨幣周一上漲，避險貨幣日圓則告下跌，人們的關注點將轉移到美國經濟數據上，特別是非農就業數據，該數據自一個多月前政府停擺以來一直沒有發布。市場目前預計美聯儲在12月降息的可能性約為63%。

　　英鎊兌美元周一繼續走穩，而市場在觀望本周公布的重要經濟數據，以了解其對英國央行的影響。英倫銀行上周四維持利率穩定，但投票結果顯示分歧明顯，五位決策者投票贊成維持利率不變，四位主張降息，市場關注焦點從而轉移到央行12月的會議上，這意味本周的經濟數據將非常重要。周二英國最新公布的就業數據全面弱於預期，截至9月的3個月失業率升至5.0%，超出市場預期的4.9%。數據促使市場大幅上調英國央行12月降息預期，概率從周一的57%急升至74%。接下來，英國周四將公布
GDP、服務業、工業和製造業產出、貿易和建築業產出。市場人士也在觀望11月底發布的英國預算報告。英鎊兌美元上月先後失守200天及250天平均線，縱然短線可持穩整固，但延伸發展預料仍會以下行為主，尤其當前1.30的心理關口若然也是守不住，則或見跌幅亦將加劇。其後支持料為1.2800以至1.2710。阻力位則參考1.32及25天平均線1.3270，較大阻力看至50天平均線1.3380水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 政府停擺結束或利淡美元｜大行晨報
　　美國聯邦政府停擺有望在數天內結束，美國參議院上周日通過臨時預算法案表決，白宮支持共和黨與民主黨溫和派達成的協議，據報眾議院可能周三舉行表決。受此影響，投資者情緒偏向樂觀，全球風險資產普遍上揚，美股三大指數跳漲高開。美匯指數則連續3日小幅回落，由上周三的100.36水平一度跌回約99.4水平，執筆之時正於99.7水平上落。 　　如果美國聯邦政府停擺能盡快解決，美元走勢可能稍為回軟。美元指數
2025-11-12 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 歐羅短線投資需謹慎｜大行晨報
　　美國10月裁員規模創逾20年來最高，多位美聯儲官員再對通脹問題發表看法。聯儲局理事巴爾Michael Barr表示，仍需努力將通脹降至目標水平。明年在聯邦市場公開委員會（FOMC）擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克指出，通脹水平持續高企不利於聯儲局再次降息，她擔心貨幣政策可能沒有做好應對當前通脹的準備。美國將於本周四發布10月通脹數據（CPI），市場預計美國消費者物價指數10月按年升幅將由
2025-11-11 02:00 HKT
大行晨報