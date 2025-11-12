大行晨報 - 政府停擺結束或利淡美元｜大行晨報

美國聯邦政府停擺有望在數天內結束，美國參議院上周日通過臨時預算法案表決，白宮支持共和黨與民主黨溫和派達成的協議，據報眾議院可能周三舉行表決。受此影響，投資者情緒偏向樂觀，全球風險資產普遍上揚，美股三大指數跳漲高開。美匯指數則連續3日小幅回落，由上周三的100.36水平一度跌回約99.4水平，執筆之時正於99.7水平上落。



如果美國聯邦政府停擺能盡快解決，美元走勢可能稍為回軟。美元指數自今年9月下旬以來出現新一輪反彈。主要是美國政府停擺提高了市場避險情緒，以及聯儲局10月議息會議時主席鮑威爾的鷹派發言，令市場推測美國在12月減息可能性降低。如果聯邦政府停擺解決，美國10月通脹數據就能如期在本周四公布，而且之前延遲發布的非農就業數據相信也會陸續公布。如果數據顯示美國失業率上升，那麼美聯儲12月減息的機會升溫，從而帶動美元走勢持續回落。



我們認為，美匯指數短線將於區間上落。日線圖來看，美匯指數自9月這一輪反彈後，雖然兩度下試50天移動平均線，但最終仍企穩於50天線之上。中長線來看，我們暫時維持美匯指數中性偏淡的看法不變，不過短線來看，50天線約98.5水平是關鍵支撐位，若能企穩該位置，不排除美元指數將於98.5至100.5水平區間上落，若失守50天線，不排除再度下試97.5水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報