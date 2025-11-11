Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米反覆 留意「15276」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
2025-11-11 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　小米（1810）下周二（18日）公布業績，券商報告預期小米第3季總收入及經調整淨利潤將實現按年分別增長22%及60%，智能手機收入或按年減少，AIoT業務放緩，電動車業務則可實現收支平衡。小米股價反覆，曾跌至41.68元，再創7個月新低，其後跌幅收窄，收市微升0.3%。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。

　　新消費股領漲，蜜雪（2097）反彈超過7%，曾升至420元附近，如看好蜜雪可留意認購證「20132」，行使價530.5元，實際槓桿4倍，明年3月到期。泡泡瑪特（9992）也反彈超過8%，曾一度升至222元附近。如看好泡泡瑪特可留意認購證「20661」，行使價298元，實際槓桿5倍，明年3月到期。如看淡泡泡瑪特可留意認沽證「20663」，行使價199.9元，實際槓桿5倍，明年2月到期。

　　市場預期美國參議院已獲得足夠票數推進結束聯邦政府停擺，美股歐股指數期貨走高，日韓台股跟隨上升，滬綜指返回4000點，港股造好，恒指重上26600點，收市升逾400點。國家統計局周日公布，10月居民消費價格指數（CPI）按年由9月下跌0.3%轉為上升0.2%，好過市場預期的無升跌，結束連續兩個月通縮，指數見9個月最高。

　　投資者如看好恒指可留意認購證「18058」，行使價27637點，實際槓桿20倍，今年12月到期；或可留意恒指牛證「63919」，收回價26057點，實際槓桿39倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「56479」，收回價27050點，實際槓桿48倍，28年3月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
朱紅 - 阿里績前部署「20810」 | 窩輪熱炒特區
　　恰逢各平台「雙11」促銷之際，國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，內容提到嚴格規範促銷行為，杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為。阿里巴巴（9988）將於本周公布業績，股價持續在160元附近徘徊，如看好阿里可留意認購證「20810」，行使價210.08元，實際槓桿7倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意認沽證「20718」，行使價142.78元，實際槓桿5倍，明年
2025-11-12 02:00 HKT
窩輪熱炒特區
朱紅 - 泡泡瑪特創近月低 博「20661」 | 窩輪熱炒特區
　　據報泡泡瑪特（9992）平台直播事故引起熱議，加上日前因盲盒上錯印品牌英文名引致品控質疑。泡瑪股價下挫，曾低見203.6元，再創近月新低。如看好泡瑪可留意認購證「20661」，行使價298元，實際槓桿6倍，明年3月到期；如看淡泡瑪可留意認沽證「20663」，行使價199.9元，實際槓桿4倍，明年2月到期。 　　券商報告指，其機構經紀主要客戶對小米股票空頭倉位在過去一周上升逾5成，預計小米
2025-11-10 02:00 HKT
窩輪熱炒特區