朱紅 - 小米反覆 留意「15276」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）下周二（18日）公布業績，券商報告預期小米第3季總收入及經調整淨利潤將實現按年分別增長22%及60%，智能手機收入或按年減少，AIoT業務放緩，電動車業務則可實現收支平衡。小米股價反覆，曾跌至41.68元，再創7個月新低，其後跌幅收窄，收市微升0.3%。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。



新消費股領漲，蜜雪（2097）反彈超過7%，曾升至420元附近，如看好蜜雪可留意認購證「20132」，行使價530.5元，實際槓桿4倍，明年3月到期。泡泡瑪特（9992）也反彈超過8%，曾一度升至222元附近。如看好泡泡瑪特可留意認購證「20661」，行使價298元，實際槓桿5倍，明年3月到期。如看淡泡泡瑪特可留意認沽證「20663」，行使價199.9元，實際槓桿5倍，明年2月到期。



市場預期美國參議院已獲得足夠票數推進結束聯邦政府停擺，美股歐股指數期貨走高，日韓台股跟隨上升，滬綜指返回4000點，港股造好，恒指重上26600點，收市升逾400點。國家統計局周日公布，10月居民消費價格指數（CPI）按年由9月下跌0.3%轉為上升0.2%，好過市場預期的無升跌，結束連續兩個月通縮，指數見9個月最高。



投資者如看好恒指可留意認購證「18058」，行使價27637點，實際槓桿20倍，今年12月到期；或可留意恒指牛證「63919」，收回價26057點，實際槓桿39倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「56479」，收回價27050點，實際槓桿48倍，28年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅