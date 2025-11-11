聞風至 - 銅價看俏 有色礦業值博 | 鮮股落鑊

美股上周五曾顯著受壓，惟杜指及標普指數最終報升收場，納指跌幅亦顯著收窄，加上憧憬美國停擺局面得到解決，以及內地10月份CPI勝預期的刺激下，港股周一大幅造好，恒生指數最高見26668點，升427點。全日收報26649點，升407點。成交金額稍稍回升至2147.9億元，仍然處於近期相對偏低水平。



美國宣布，將銅及白銀在內的10種資源列入關鍵礦產清單，有色金屬板塊聞風起動，中國有色礦業（1258）有龍頭優勢之餘，更是市盈率相對合理的一員，值博率偏高。



擁完整垂直整合產業鏈



新加入的10種礦產包括銅、銀、鈾、冶金煤、硼、鉛、磷酸鹽、鉀鹽、錸和矽。這是美國地質調查局（USGS）三年一次的清單更新，反映美國在能源轉型與地緣政治背景下，對礦產資源安全的高度重視。



銅作為優良導電體，在交通、國防和電力網絡建設中應用廣泛，隨着數據中心和人工智能發展帶動電力需求上升，其戰略重要性日益凸顯。



消息為銅價打開新的上升通道，據報，美國銅進口量佔總消費量近一半，主要來自智利、秘魯和加拿大，全球銅精煉產能大部分則集中在中國。這亦反映美國過往高度依賴進口銅，政策轉向意味未來可能加強本土供應鏈建設，推動礦業投資與儲備行動，進一步強化價格預期，更甚者則是銅資源將被視為能源轉型與國安資產，若美國啟動聯邦層面的銅儲備機制，不僅將改變全球銅貿易格局，更可能推升長期風險溢價，令銅價進入估值重評的新周期。



中國有色礦業是一間在海外擁有豐富銅資源開發的央企，擁有完整的垂直整合產業鏈，並在贊比亞與剛果（金）等地擁有豐富的銅鈷儲量。



今年首9個月，中國有色礦業受惠銅價上漲，純利按年上升13%，至3.56億美元，期內累計生產陰極銅約107663噸，增長12%，完成年度產量指引約77%。



在全球銅資源重估與政策驅動下，中國有色礦業憑藉海外資源優勢與穩健產能，有望成為新一輪資金輪動的核心受益者。隨着銅價上升預期不斷升溫，集團的低估值或迎來價值重估契機。



聞風至