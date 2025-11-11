利貞 - 港股強勢利好 港交所看536元 | 實力股起底

受惠科技股上升及IPO市場活躍，今年7至10月期間，南下資金佔總成交額的比例升至25%。此外，香港年初至今已有逾80隻新股上市，當中包括A股企業及知名的科技和消費股，從結構上優化市場結構。香港交易所（388）最能受惠香港股市興旺，預期港股強勁勢頭將持續，將帶動港交所股價持續上升，建議可於423元買入，中長線目標價看536元。香港交易所昨天收報436元，升7.4元，升幅1.73%。



港交所早前公布每月市場數據顯示，今年10月份證券市場平均每日成交金額達到2749億元，較去年同期上升8%。今年首10個月市場日均成交額則達到2582億元，按年上升102%。此外，今年首十個月有81間新上市公司，較去年同期增長50%；首次公開招股集資額涉及2160億元，按年增長209%。



中概股回歸 助擴市場規模



星展預期，港股強勁勢頭將持續，並將港交所2025及2026年的日均成交額達2580億及2750億元；利好因素包括流動性及投資氣氛改善，香港科技股的估值較其他市場具吸引力，以及政府的支持政策和刺激措施。長期而言，星展認為在美上市的中概股有可能回歸香港掛牌，這將進一步擴大港股市場規模並維持強勁交易勢頭。



港交所截至2025年9月底止第3季業績，錄得純利49億元，按年上升56%；每股盈利3.88元。第3季收入及其他收益和溢利連續第3個季度創歷季新高。公司第3季收入及其他收益為77.75億元，按年上升45%。主要業務收入按年上升54%，源於現貨市場成交量創新高，使交易及結算費增加。公司資金的投資收益淨額減少至2.54億元，去年同期5.07億元，源於外部管理投資基金（外部組合）的公平值收益減少，以及內部管理的公司資金的投資回報減少。



期內，營運支出上升8%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。EBITDA利潤率為81%，按年上升7個百分點。季內聯交所平均每日成交金額2864億元，按年增長141%。當中股本證券產品日均成交金額增長150%至約2679億元，而衍生權證、牛熊證及權證日均成交額升59%至約185億元。



