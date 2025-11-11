Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 群盤搶灘 首批開價有競爭力 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
張日強
2025-11-11 02:00 HKT
整體市況急速好轉，尤其受惠連環減息的效應，新盤及貨尾盤銷情表現理想，連帶二手樓市場亦受刺激，睇樓及成交量都有所升溫，反映減息確實極具實際作用，各大發展商見整體市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，多個新盤就如雨後春筍般逐一登場，繼啟德新盤上周連環開價後，本周即將開價的油塘、尖沙咀及粉嶺等新盤，預期將採取審慎策略推盤，首批開價將絕對有驚喜，並且極具競爭力。

　　新盤市場氣氛旺盛，上周先後開價的啟德區內多個新盤出現減價戰，由於區內新盤及貨尾盤選擇較多，以致競爭激烈，發展商推盤採低價策略，部分更以減價突圍，希望可吸納各路客源。至於灣仔新盤次輪開售同樣報捷，除用家外，還吸納了大批投資客源，故投資者更是發展商的主要目標，料新盤推售時除採取低價出擊外，亦會引入優惠的付款條件，以便力吸市場各路客源。此外，內地客亦是目標客源之一，尤其不少專才等客源落戶香港，預期將有機會推動樓市的動力。

　　事實上，受惠過去2個月連環減息的效應後，整體樓市氣氛明顯好轉，用家及投資者亦加快入市步伐，除了新盤及貨尾盤銷情都有不俗的表現，亦同時帶動二手樓市場受惠，發展商見市況急速升溫，亦隨即加快推盤步伐，本周內油塘、尖沙咀及粉嶺新盤料將陸續開價。由於市場多個新盤部署推出應市，預期發展商將採取審慎策略，甚至乎一眾新盤開價或有驚喜。

張日強

