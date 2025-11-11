伍禮賢 - 中聯重科具長期競爭優勢｜開工前落盤/頭條名家本周心水

據內地工程機械工業協會發佈資料顯示，內地挖掘機前三季度共銷售17.4萬台按年升18.1%。其中，國內銷量8.99萬台按年升21.5%；出口8.42萬台，按年增長14.6%。隨歐美需求回暖以及東南亞經濟增長持續拉動需求，預期第四季行業仍能維持較高景氣。



中聯重科（1157）第三季業績表現勝市場預期，首三季營業收入371.56億元（人民幣，下同）按年上升8.1%，歸屬股東淨利潤39.2億元，按年增加24.9%，經營活動現金流入按年大增137%至29億元。其三大混凝土機械、工程起重機械、建築起重機械三大傳統優勢產品市場地位穩固，海外業務規模與市場地位持續提升，構建長期競爭優勢。



公司已全新開發3款人形機械人，有數十台進入工廠作業，並實現兩至三輪換代，預計明年起逐步開啟批量生產且推出市場銷售。行業景氣帶動行業估值中樞上移，目前公司主業發展穩固，同時成功發展新機械人業務，估值有望進一步抬升。



不妨在股價7.6元附近關注，目標價8.3元，若跌穿7.1元止蝕離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢

