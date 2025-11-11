大行晨報 - 美政府有望結束停擺 推動澳元反撲｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-11 02:00 HKT
　　美國參議院周日推進一項旨在重開聯邦政府並結束停擺的法案。雖然這只是一次程序性投票，但少數民主黨議員已與共和黨達成協議，美國總統特朗普表示，看起來「我們已經非常接近結束停擺了」。憧憬美國政府停擺可能很快結束，令日圓回跌，澳元則獲見支撐。倘若美國政府部門真是可重新運作，市場焦點將轉向美國經濟數據，其中最重要是非農就業數據。目前的市場定價顯示，美聯儲在12月降息的可能性約為60%。

　　受全球股市因估值疑慮而重挫影響，澳元上周走勢承壓。不過，上周澳洲央行連續第二次在政策會議上將隔夜拆款利率維持在3.6%的水平，表示鑑於核心通脹率上升、消費需求堅挺以及房地產市場復甦，央行對進一步放鬆政策持謹慎態度。鑑於第3季度核心通脹率高得驚人，表明政策需要在更長一段時間內保持緊縮，投資者已經放棄對近期放鬆政策的預期，預期12月降息的概率只有10%。

　　澳元兌美元仍有機會探試過去3個月形成的趨向線支撐，目前位於0.6450水準。圖表見MACD指標正下破訊號線，預料短線澳元尚有進一步下調壓力。下一級關鍵料為0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方，因而亦要慎防若後市失守，或將會迎來較大型的下跌浪。其後較大支撐料為0.6370及0.6180。阻力估計在0.6520及0.6560，下一級看至0.6630及0.67關口。

　　日本首相高市早苗周一表示，她將推動制訂一項延伸數年的新財政目標，以便政府能更靈活地支出，這實質上淡化了日本對財政整固的承諾。另外，周一公布的日本央行10月會議意見摘要顯示，央行決策者就近期加息的可能性展開了辯論，一些決策者呼籲需要等待更多有關企業加薪勢頭是否會持續的數據。

　　美元兌日圓跌前連日在154.50附近遇阻，包括上周二觸及的近9個月高位154.48。技術圖表見，RSI及隨機指數仍處下行，而MACD指標剛下破訊號線，匯價亦正初步跌破月內形成的上升趨向線，估計或會迎來美元兌日圓展開調整。黃金比率計算，38.2%的調整幅度在152.30，擴展至50%及61.8%的幅度則會在151.20及150.10。另外，亦可留意25天平均線目前亦見位於152.30；較大支撐將參考250天平均線149.15。阻力位回看154及154.50，之後參考155以至156.80水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
