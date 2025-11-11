大行晨報 - 歐羅短線投資需謹慎｜大行晨報

美國10月裁員規模創逾20年來最高，多位美聯儲官員再對通脹問題發表看法。聯儲局理事巴爾Michael Barr表示，仍需努力將通脹降至目標水平。明年在聯邦市場公開委員會（FOMC）擁有投票權的克利夫蘭聯儲銀行總裁哈瑪克指出，通脹水平持續高企不利於聯儲局再次降息，她擔心貨幣政策可能沒有做好應對當前通脹的準備。美國將於本周四發布10月通脹數據（CPI），市場預計美國消費者物價指數10月按年升幅將由前值3%輕微回暖至3.1%，核心通脹按年升幅預計將維持在3%不變。



歐洲央行10月議息會議維持利率不變，結果符合市場預期。行長拉加德表示委員會對通脹前景的評估基本保持不變，區內通脹現時仍接近2%的中期目標，不會對未來的利率路徑作出預先特定的承諾，未來議息時將根據屆時數據逐次會議作出決定。標普全球評級早前將歐羅區內的第二大經濟體法國的信用評級從「AA-/A-1+」下調至「A+/A-1」，標普表示在缺乏重大額外預算赤字削減措施的情況下，預計其政策的不確定性將拖累投資活動和民間消費，從而影響經濟增長，拖累歐羅區整體經濟表現。



據外媒報道，歐洲議會現正推動將歐盟與美國的關稅協議加入日落條款與保障機制，市場憂慮該行動可能會重新引發與美國特朗普政府的貿易緊張局勢，消息亦不利於歐羅後市。歐羅兌美元自今年9月以來高見1.1919之後便迎來一輪回調趨勢，未能成功守穩50天線之上，並於上周一曾低見1.1469。美匯指數上周一度回升至100水平以上，美元強勢的情形下亦不利歐羅走勢，儘管現時歐羅有反彈趨勢，我們認為投資者短線宜保持審慎觀望態度，若歐羅能成功回升並企穩1.165水平之上再考慮買入，短線料持續區間上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報