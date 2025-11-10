李若凡 - 歐羅兌美元下試重要關口 | 匯市焦點

歐羅兌美元匯率從9月的高點1.1919下跌約3.8%至1.1469，主要原因是美元全面走強。



從基本面來看，歐羅區經濟的韌性以及歐洲央行的中性甚至略微鷹派立場並未發生太大變化。10月份，受德國服務業PMI（達到54.5）和製造業PMI（達到49.6）優於預期之表現的推動，歐羅區製造業PMI和服務業PMI也分別超出預期，達到50.0和52.6。同月，德國IFO預期值也超出預期，達91.6。第三季度，歐羅區GDP增長率高於預期，較去年同期增長1.3%。此外，歐羅區最新的CPI按年上升2.1%，核心CPI按年上升2.4%（高於預期）。



市場降低對儲局減息預期



由於歐羅區經濟維持韌性，通脹率持續高於歐洲央行的目標，歐洲央行在10月30日的會議上第三次維持利率不變。歐洲央行行長拉加德表示，「從貨幣政策的角度來看，我們目前處境良好。」市場普遍認為，歐洲央行在2026年9月之前降息的可能性不足50%。



然而，由於美國持續停擺導致官方數據一直延遲公布，目前尚無證據顯示歐盟與美國經濟增長差距擴大。因此，市場關注的焦點日益轉向貨幣政策分歧。



10月底FOMC會議上，美聯儲主席鮑威爾表示12月降息並非板上釘釘後，包括古爾斯比、羅根、施密德和哈馬克在內的其他幾位美聯儲官員也對高通脹表示擔憂，並對美聯儲12月是否降息仍持觀望態度。因此，市場降低了對美聯儲減息的預期，12月減息的可能性降至70%左右。這降低了市場對美聯儲與歐洲央行貨幣政策分歧縮小的預期，因此對歐羅不利。



除此之外，美股急跌引發的避險情緒，支持美元，從而利淡歐羅。



股市避險情緒支持美元



展望未來，如果基本面出現更明確的逆轉（更多證據顯示美國通脹率高企、經濟增長穩定，以及美聯儲採取謹慎的減息路徑），則可能有助於美元指數維持在100.00/50上方，並向102.00邁進。作為美元指數的關鍵組成貨幣，以及市場過去一段時間（尤其是上半年）表達看跌美元觀點的首選貨幣，歐羅將容易受到美元空倉進一步平倉的拖累。



短期而言，歐羅兌美元的阻力位可能已下移至1.1668附近的50日均線。如果1.1500附近的強勁支撐位被有效突破，下一個值得關注的水平將是8月1日的低點1.1392，甚至200日均線的1.1346。



相反，如果美元指數未能站穩在100以上（例如因為美國就業數據疲弱而導致美聯儲降息預期重新升溫，或者市場擔憂美國最高法院裁定特朗普的財政政策不合法而導致政府需要歸還關稅收入），那麽歐羅兌美元也可能繼續在1.1500左右找到支持。



星展香港環球市場策略師

李若凡