彭丽婷 - 當AI遇上綠色能源 | 零碳築跡

彭丽婷 - 當AI遇上綠色能源

彭丽婷
2025-11-10 02:17 HKT
　　鐵軌在蒸汽嘶鳴中向遠方延伸，電網如神經覆蓋大地，數位訊號以光速穿梭雲端─兩百年間，三次工業革命改變了人類文明。而今，人工智能（AI）與綠色能源的碰撞交織，正將我們帶向第四個歷史轉捩點，重新定義城市、產業與生活。

　　這場變革有別於以往。AI不再只是運算工具，而是主動參與生產力與認知邊界的重塑。與此同時，氣候變化的警鐘不斷響起，極端天氣成為常態。當社會渴求創新與便利，背後的算力消耗與碳排放卻成為新困局─智慧革命需要龐大能源，零碳未來卻有賴技術突破。這場悖論，正成為我們這一代人無法迴避的難題。

　　走在國際前沿的城市，早已展開零碳智慧的探索。荷蘭阿姆斯特丹的The Edge辦公大樓運用太陽能，實現能源正輸出，成為「會發電的建築」；新加坡榜鵝數碼園區則以淨零能耗為目標，將學術、產業、生活生態緊密串連。這些案例共同指出，「零碳」是終點，「智慧」則是通道。

　　香港的未來圖景，同樣在悄然成形。市區內的「零碳智能空間」，不止是技術展示，更像一個未來生活的實驗場。集成光伏發電、儲能系統、與AI能源管理平台及新能源機器設備等多元技術，把綠色與智慧的理念落實在每個細節。

　　這個空間更像一座橋樑─連接着國際與本地、理想與現實。智慧電網、綠色應用等創新實踐，為香港甚至亞太區的城市更新帶來啟示。當全球均在尋找減碳與增值的平衡點，香港的經驗或許能為高密度大都會提供可行路徑。

　　蒸汽時代的轟鳴早已遠去，數位時代的浪潮正澎湃向前。站在這個歷史關口，零碳智能空間醒示我們：科技不是終點，而是通往可持續未來的橋樑。在這片土地上，每一度潔淨電力、每一次智慧調度，都是香港對可持續未來的積極回應。當綠能遇見大數據，這座城市正書寫屬於自己的零碳新篇章。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

